Russlands Fußballverband prüft nach UEFA-Sanktionen Wechsel: „Tod des russischen Fußballs"

Von: Antonio José Riether

Die UEFA verschärfte unlängst die Sanktionen gegen den russischen Fußballverband. Dieser beschäftigt sich nun mit einem Konföderationen-Wechsel.

Moskau - Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wirkt sich auf den Spitzensport aus. Die Europäische Fußball-Union UEFA beschloss zahlreiche Sanktionen gegen den russischen Fußballverband RFS, nun diskutiert dieser offenbar über einen Wechsel in die asiatische Konföderation.

Ukraine-Krieg: UEFA belegt Russland mit harten Sanktionen - künftig keine EM-Ausrichtungen

Nach dem entzogenen Champions-League-Finale, das in Sankt Petersburg hätte steigen sollen, legte die UEFA am Montag angesichts der Entwicklung des Konflikts weiter nach. So wurden alle Nationalteams und Klub von den jeweiligen Wettbewerben ausgeschlossen.

Demzufolge nimmt die russische Nationalmannschaft der Männer nicht an der Nations League teil, die Frauen dürfen nicht zur Europameisterschaft, die in diesem Jahr in England stattfindet. Dies gilt ebenso für sämtliche europäischen Klubwettbewerbe der Männer und Frauen, etwa die Champions League oder die Europa League. Auch Nachwuchsnationalmannschaften sind von der Sanktion betroffen.

Die verschärften Sanktionen gegen den RFS sehen ebenfalls vor, dass sich Russland nicht um die Ausrichtung der Fußball-EM 2028 und 2032 bewerben dürfe. 2018 hatte das Land noch die Fußball-Weltmeisterschaft ausgerichtet, 2021 stellte man mit Sankt Petersburg ebenfalls einen Spielort für die interkontinentale EM.

Eine der UEFA-Sanktionen: Die russische Männer-Nationalmannschaft nimmt nicht an der nächsten Nations-League-Ausgabe teil. © Alexander Demianchuk/imago-images

Ukraine-Krieg: Politiker und Ex-Profi sprechen sich für Verbandswechsel aus - doch es gibt auch Kritik

„Ich denke, es ist die Zeit gekommen, ernsthaft über einen Wechsel in den asiatischen Fußballverband nachzudenken“, wurde Dmitri Pirog, Abgeordneter der Staatsduma, am Dienstag im staatlichen Sportsender Match TV zitiert. Den Vorstoß des Verbandes erklärte der ehemalige Box-Weltmeister mit der Unklarheit über die Dauer des Ausschlusses der russischen Mannschaften.

„Da arbeiten schon lange anerkannte europäische Trainer und spielen starke Legionäre“, meinte er außerdem über die Entwicklung des Fußballs in Asien. Bereits seit Wochen soll es Gedankenspiele hinter den Kulissen des Verbandes geben, berichtet etwa der russische Sportjournalist Nobel Arustamjan.

Der russische Ex-Nationalspieler Wladimir Bystrow stimmte dem Vorhaben zu, allerdings, nur wenn sich der Verband längerfristig nicht mit der UEFA einigen könne. „Wenn wir in den nächsten fünf Jahren nicht zu den UEFA-Turnieren zugelassen werden, dann müssen wir andere Entwicklungswege suchen und womöglich auf den asiatischen Fußballmarkt gehen“, sagte der 38-Jährige ebenfalls gegenüber Match TV.

Doch es gibt auch kritische Stimmen gegen den möglichen Verbandswechsel. So fand der ehemalige RFS-Präsident Wjatscheslaw Koloskow deutliche Worte. „Persönlich bin ich strikt gegen einen solchen Wechsel, denn er bedeutet den endgültigen Tod des russischen Fußballs und auch in die europäische Familie kehren wir dann nie wieder zurück“, lautete Koloskows Warnung. Russland würde im Falle eines UEFA-Austritts in die Zweitklassigkeit zurückfallen. (ajr)