Schafft‘s Monfils endlich nach München?

München - Gaël Monfils ist eine der schillerndsten Figuren im Tennis-Zirkus. Der Französe beeindruckt durch waghalsige Aktionen auf dem Court. Diese könnte er heuer beim ATP-Turnier in München zeigen.

Ein richtig großer Name, wie bei Andy Murrays Teilnahme 2015, wird die Spielerliste der BMW Open in diesem Jahr nicht zieren. Dafür hat ein Franzose, der für spektakuläre Schläge und Emotionen steht, das Turnier fest eingeplant. Gaël Monfils veröffentlichte auf seiner Facebookseite seinen Turnierplan für die ersten Jahreshälfte und will demnach auch am Aumeister aufschlagen! Für Veranstalter Michael Mronz wäre der 30-Jährige, der am Sonntag in Indian Wells in die dritte Runde einzog, aufgrund seiner attraktiven Spielweise ein Glücksgriff.

Kommt er oder kommt er nicht?

Ob Monfils, der wie BMW-Open-Dauergast Fabio Fognini, von FWU gesponsert wird, tatsächlich antritt, ist allerdings fraglich. Gemeldet hat der Tennis-Artist in den vergangenen drei Jahren immer für München, er war sogar schon auf der Anlage, gespielt hat er allerdings, meist verletzungsbedingt, noch nie. „Dass Gaël auf Facebook die diesjährigen BMW Open by FWU für sich eingetragen hat, ist doch schon mal ein positives Zeichen. Meldeschluss bei der ATP ist der kommende Montag, bis dahin müssen wir abwarten“, sagte Turnierdirektor Patrik Kühnen der tz.

Das endgültige Teilnehmerfeld wird am 24. März bekanntgegeben. Karten für die Veranstaltung von 29. April bis zum 07. Mai gibt es auf der Homepage des Veranstalters.

Mathias Müller