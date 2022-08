Deutsches Pärchen krault innerhalb weniger Minuten zu Doppel-Gold - und kündigt „Party im Bettchen“ an

Triumph bei der Schwimm-EM

Wieder Gold bei einer EM, aber dieses Mal nicht in München: Bei der Schwimm-EM in Rom triumphierte ein deutsches Paar - und zwar direkt hintereinander.

Rom - Einen Tag nach dem deutschen Gold-Regen bei den European Championships durch Zehnkämpfer Niklas Kaul und Sprinterin Gina Lückenkemper folgt der nächste große Erfolg für deutsche Athleten: Bei der Schwimm-Europameisterschaft in Rom gewann das Paar Isabel Gose und Lukas Mertens kurz hintereinander jeweils Gold. Bronze durch Henning Mühlleitner gab es obendrauf.

Zunächst setzte sich die WM-Fünfte Gose (20) am Mittwoch in 4:04,13 Minuten vor der italienischen 800-m-Europameisterin Simona Quadarella durch, Bronze ging an Ajna Kesely aus Ungarn. Gleich im anschließenden Rennen im Foro Italico legte Vizeweltmeister Märtens nach. Der 20-Jährige aus Magdeburg schlug im Finale nach 3:42,50 Minuten als Erster an.

Doppel-Gold bei der Schwimm-EM: Gose und Märtens triumphieren

„Am liebsten wäre ich durchgerannt zu ihm direkt ins Wasser rein, aber sie haben mich nicht durchgelassen“, sagte die neue Europameisterin über 400 m Freistil lachend. Auf dem Bildschirm hatte die 20-Jährige verfolgt, wie ihr Lebensgefährte neun Minuten später ihren Erfolg auf derselben Strecke wiederholte.

Auch Märtens hatte bei seiner Partnerin genau hingeschaut. „Ich habe gesehen, wie solide sie das gemacht hat, und mir ein Beispiel daran genommen“, berichtete der 20-Jährige. Das Zusammenspiel klappte hervorragend: Das Magdeburger Paar bescherte den deutschen Schwimmern zum Abschluss der Rennen im Foro Italico einen doppelt goldenen Abschluss - und auf der Tribüne jubelte Olympiasieger Florian Wellbrock mit, für den die EM da bereits beendet war.

Deutsches Schwimm-Pärchen ist Doppel-Europameister: „Party im Bettchen“ soll folgen

Gefeiert wird zum Abschluss auch endlich. „Heute passiert auf jeden Fall noch ein bisschen was“, kündigte Märtens an. Und Gose verriet lachend: „Vielleicht gibt‘s Party auf dem Zimmer und im Bettchen.“

Insgesamt zog Bundestrainer Bernd Berkhahn ein durchwachsenes EM-Fazit: „Die Finalplatzierungen waren okay, die Medaillenausbeute war okay, aber mit vielen Einzelleistungen kann man definitiv nicht zufrieden sein. Es ist weiterhin deutlich, dass wir große Defizite haben im Verband, insbesondere in den kurzen Distanzen.“ (epp/SID/dpa)

