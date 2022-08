Segel-Weltmeister kommt aus Bad Wiessee: Severin Gericke holt im 420er die Gold-Medaille

Weltmeister: (v.l.) Severin Gericke aus Bad Wiessee gewann mit Xaver Schwarz in der männlichen U17 die Junioren-WM, ihre Vereinskameradinnen vom Bayerischen Yacht-Club in Starnberg, Lea Adolph und Valentina Steinlein, hatten in der weiblichen U17 die Nase vorn. © Bayerischer Yachtclub

Der 16-jähriger Bad Wiesseer Severin Gericke ist U17-Weltmeister in der 420er-Klasse beim Segeln geworden. So ganz fassen kann er seinen Erfolg noch nicht.

Bad Wiessee – Die Ehrung beim Wiesseer Bürgermeister hat er schon hinter sich, auch sein Verein, der Bayerische Yacht-Club, hat ihn schon hochleben lassen, doch wenn Severin Gericke in diesen Tagen in seinem Zimmer seine Europameisterschafts-Silbermedaille und seine Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft in der U17 anschaut, denkt er sich: „Schon krass.“ So ganz verarbeitet hat der 16-jährige Segler die Erfolge in der 420er-Klasse der vergangenen Wochen noch nicht.

Nachdem es in den ersten Ausscheidungsrennen nicht so optimal für ihn als Steuermann und seinen Teamkameraden Xaver Schwarz vom Chiemsee gelaufen war, hinterließen die beiden Bayern bei der Kieler Woche einen hervorragenden Eindruck. Zweiter Platz insgesamt, das versprach einiges. „Wir haben uns auch super gefühlt“, erinnert sich Gericke. Seit mehr als sechs Jahren kennt er Xaver Schwarz, sie haben zusammen trainiert, zunächst im kleineren Opti, wurden Freunde. „Und wir haben uns eigentlich schon immer gesagt: Irgendwann segeln wir mal zusammen im 420er.“ Vor drei Jahren probierten sie es einfach mal aus – die perfekte Harmonie, ein echtes Dream-Team, auch zur Freude von BYC-Trainer Ilja Wolf. „Xaver redet mehr, ich bin eher der Ruhige“, sagt Gericke und lacht.

Mit sechs Jahren hat Gericke das Segeln kennengelernt

Ihr gemeinsamer erster Auftritt bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in San Remo war jedoch noch nicht von Erfolg gekrönt. „Da war einfach die Aufregung zu groß“, erinnert sich der Bad Wiesseer. Da ließ sich die Europameisterschaft in Vilamoura schon besser an. Das gesamte deutsche Team war bereits knapp zwei Wochen vor den Titelkämpfen nach Portugal zum Training gereist. „Die Wellen sind dort ganz anders“, erklärt Gericke. Aber ihm und Schwarz lagen die Bedingungen auf Anhieb. Und das bewiesen sie auch in den Wettfahrten. Die beiden übernahmen die Führung. Doch dann passierte etwas, das Gericke heute so beschreibt: „Dann haben wir uns verkopft.“ Die zwei Bayern machten sich plötzlich zu viele Gedanken, „nichts mehr funktionierte“. Und so blieb am Ende der zweite Rang hinter den Griechen Panagiotis Sotiriou und Symeon Michalopuolos.

Dass Gericke und Schwarz trotzdem die Favoritenrolle bei der anschließenden Weltmeisterschaft am Balaton übernahmen, war auch ihnen klar. „Aber wir wollten es langsam angehen, nur nicht zu viel erwarten“, so der 16-Jährige. Jedoch stellte sich schon im Training heraus: Auch der ungarische Plattensee liegt den beiden. „Klar“, sagt Gericke, „wir beide haben mit dem Segeln am See angefangen, das liegt uns im Blut.“ Mit sechs Jahren schnupperte Severin mit einem Optikurs bei Stephan Eder vom Sailingcenter in Bad Wiessee in den Segelsport hinein. Zwei Jahre später wurde er dann endgültig vom Fieber gepackt, als Christa Niggl vom Yachtclub Bad Wiessee ihn unter ihre Fittiche nahm. „Aber die ersten Jahre waren schon schwer“, erinnert sich Gericke, der ja damals auch noch Fußball und Skifahren ambitioniert betrieb. „Papa hat gemeint, er stellt sich nicht stundenlang an den Hang und schaut mir bei den Rennen zu“, erzählt der Sohn und muss schmunzeln. Insofern war die Entscheidung gefallen. Stundenlang am Ufer scheint sein Vater Alwin Gericke gern gestanden zu sein, denn er war zur U17-Weltmeisterschaft nach Ungarn gefahren, um seinen Filius und Schwarz zu unterstützen, zu betreuen. „Der war fast noch aufgeregter als wir, aber es war einfach super, jemanden dabei zu haben, der einem den Rücken freihält.“

Bald steht das Abitur an

Und der Papa sah eine souveräne Vorstellung seines Sohnes. Severin Gericke und Xaver Schwarz blieben während des gesamten Wettkampfes am Balaton äußerst konzentriert, fokussiert. Klar, so ein Fehler wie bei der EM sollte ihnen nicht noch einmal passieren. Sie spulten die Wettfahrten so konsequent ab, dass bereits vor der letzten feststand: Gericke und Schwarz sind U17-Weltmeister in der 420er-Klasse. Dann wurde nur noch gefeiert, mit Trainer, Papa und später bei der Segler-Party der Weltmeisterschaft – ohne Eltern.

Erst jetzt ist es im Hause Gericke ein wenig ruhiger geworden. Gericke kann endlich zwei Wochen Ferien genießen. Erst dann wird das Training am Gardasee wieder aufgenommen. „Ich werd’ viel schlafen, ausruhen, Freunde treffen“, verrät der Wiesseer.

Viel an Lernstoff nacharbeiten muss er in den Ferien nicht. Der Tegernseer Gymnasiast wird wegen seiner sportlichen Verpflichtungen ja oft vom Schulbesuch freigestellt. „Allerdings machen Xaver und ich die Schulsachen immer gemeinsam unterwegs“, erzählt der 16-Jährige, „anders funktioniert es nicht.“ Das Erfolgsgespann Schwarz/Gericke wird zumindest noch bis 2024 zusammenbleiben und zusammen segeln. „Dann müssen wir schauen wegen des Abis. Aber wir konzentrieren uns eh wieder nur auf unsere nächsten Aufgaben.“ Und damit ist Severin Gericke bislang ja schon bestens gefahren. Sabine Kirchmair