Meisterrunde A-Klasse: Verletzungen bei SG Hungerbach schlagen ins Kontor

Von: Andreas Mayr

Teilen

Weiterhin fleißig jubeln wollen die Spieler der SG Hungerbach, die in der Meisterrunde der A-Klasse stehen. Allerdings fehlen verletzungsbedingt wichtige Akteure, zu ihnen zählt auch Stürmer Ludwig Immersperger (l.). Foto: Andreas Mayr © Andreas Mayr

Für die SG Hungerbach ist der Aufstieg nicht allzu weit entfernt. Trotz dessen erwarten Hungerbach Hindernisse wie starke Mannschaften und verletzte Spieler.

Huglfing/Oberhausen – Wenn’s nach den Fans geht, steht das Ergebnis längst fest: „Die meinen, dass wir das locker machen“, sagt Jürgen Feistl, Trainer der SG Hungerbach. Dieses Urvertrauen in die eigenen Fußballer ehrt die Unterstützer in Huglfing und Oberhausen. Doch der Weg in die Kreisklasse sieht weiß Gott steiniger aus, wie der Coach weiß.

Die Spielgemeinschaft hat in der Meisterrunde der A-Klasse eine schwere Gruppe gezogen mit zwei Schwergewichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, die Bezirksliga-Reserven des 1.FC sowie des TSV Murnau. Das wäre ja alles noch zu verkraften, wenn nicht einige Schicksalsschläge die Hungerbacher im Winter getroffen hätten.

In den vergangenen Monaten überkamen die SG Hungerbach insgesamt vier Schwerverletzte

Vier Schwerverletzte brachten die vergangenen Monate hervor. Vier Fußballer mit allesamt Potenzial für die Stammelf. „Wir haben an sich schon einen breiten Kader, aber die können wir nicht eins zu eins ersetzen“, klagt Jürgen Feistl vor dem Start in die Meisterrunde gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen II am morgigen Samstag (15 Uhr).

Mit Daniel Höhle (Schulteroperation) und Ludwig Immersperger (Hüftschaden) brechen zwei gefährliche Außenangreifer weg, schnelle und trickreiche Fußballer. Bei Josef Frankl riss das Kreuzband. Eine ähnliche Diagnose ist bei Torwart Sebastian Attenberger zu befürchten, der die Vorrunde schon angeschlagen ausgesetzt hatte.

SG Hungerbach:„Es darf nicht mehr viel passieren.“ –Jetzt wird auf Tafertshofer und Listle im Zentrum gesetzt

Seine Verletzung zog er sich auf dem neuen Kunstrasen in Huglfing zu, der in Sachen „Vorbereitung“ in den Wintermonaten eigentlich ein Segen sein sollte. Aber: „Das passiert ihm auf Rasen zu 90 Prozent nicht“, sagt Trainer Feistl zur Verletzung auf dem künstlichen Untergrund. Damit bricht dem Team eine Waffe weg: seine breite Auswechselbank. „Jetzt können wir nicht mehr so nachlegen.“

Sei’s drum, die SG lebt mit den Rückschlägen – und stellt immer noch ein Team mit Qualität für die Kreisklasse. „Es darf nicht mehr viel passieren.“ Müssen halt die Stützen im Zentrum, Maximilian Tafertshofer und Jonas Listle, die herausragenden Kicker der SG, noch ein Level nach oben schalten.

Für Trainer Feistl sind die ersten beiden Spiele gegen Garmisch und Grainau die wichtigsten

Die personellen Rückschläge einmal ausgeklammert, verlief die Vorbereitung wie gewünscht. Der Kern trainierte fleißig, die beiden Mannschaften aus Huglfing und Oberhausen wuchsen noch einmal enger zusammen, spätestens im Trainingslager vor Ort. Mit Tobias Schüller meldete sich der Torjäger nun auch wieder fit. „Wenn das so bleibt, tut der uns gut“, sagt Jürgen Feistl.

In den Augen des Trainers entscheidet sich früh, ob Hungerbach um den Aufstieg mitmischt oder nicht. Die ersten beiden Spiele gegen Garmisch und Grainau hält er für die wichtigsten. Ziel ist ein Platz unter den ersten zwei, auch wenn sich der Druck im ersten Jahr der Kooperation in Grenzen hält. Feistl sagt: „Wir müssen nicht aufsteigen, aber nach dieser Vorrunde wäre es schön.“ Die SG Hungerbach schloss die Herbstrunde als souveräner Tabellenführer (36 Punkte aus 14 Spielen) ab.