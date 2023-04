SG Söcking/Starnberg kassiert Niederlage in Landsberg – SG Stoffen/Leng unterliegt Breitbrunn

Frederik Specht traf als einziger für die SG Söcking. © fupa

Es war ein bitterer Samstag für die SG Söcking/Starnberg. Bei der FT Jahn Landsberg II kassierte die Mannschaft eine ebenso bittere wie auch vermeidbare Niederlage.

„Heute hat uns nicht Landsberg geschlagen, sondern das waren wir selbst“, erklärte Trainer Dietze. Schon nach einer Minute kassierte die Spielgemeinschaft das 0:1 durch einen Treffer von Moritz Oswald. Wenig später gab es erneut eine gute Möglichkeit für die Gastgeber, allerdings traf Oswald nur den Pfosten.

Nach 36 Minuten kam es dann noch bitterer für die Starnberger. Nach einem individuellen Fehler blieb Ferdinand Hassert nur die Notbremse, weswegen er vom Platz flog. Kurz vor der Halbzeit hatte auch Starnberg einen Pfostentreffer durch Frederik Specht zu verzeichnen.

In der zweiten Hälfte war die SG tonangebend, allerdings kassierte sie das 0:2 nach einer Ecke durch Lukas Glass, der zuvor ein klares Foul am SG-Schlussmann begangen hatte. „Das gab der Schiedsrichter aber leider erst nach dem Spiel zu“, sagte Dietze. Anschließend rannte Starnberg an, doch mehr als der Anschlusstreffer von Frederik Specht sprang am Ende nicht mehr heraus.

FT Jahn Landsberg II – SG Söcking/Sta. 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Oswald (1.), 2:0 Glass (56.), 2:1 Specht (79.) – Rote Karte: Hassert/SG (36., Notbremse) – Zeitstrafen: Morina/FT, Pfänder/FT (82.)

„Es war ein klassisches 0:0-Spiel“ – SG Stoffen/Leng. unterliegt SF Breitbrunn

Nennenswerte Chancen gab es bei der Partie zwischen den Sportfreunden Breitbrunn und der SG Stoffen/Lengenfeld für die 70 Zuschauer nicht zu beobachten. Und trotzdem sahen sie insgesamt zwei Tore. „Es war ein klassisches 0:0-Spiel“, sagte Breitbrunns Trainer Sebastian Kolbeck. Seine Mannschaft und die Stoffener neutralisierten sich regelrecht.

Während Breitbrunn es spielerisch versuchte, kam Stoffen vor allem über die körperliche Wucht. So passierte allerdings nicht viel in den Sechzehnern, die Partie spielte sich im Mittelfeld ab. „Beide Mannschaften hatten eine richtige Chance im Spiel“, sagte Kolbeck.

Doch nach 78 Minuten machte der erfahrene Breitbrunner Verteidiger Martin Roelz einen Fehler, den Stoffens Florian Krauße zum 0:1 ausnutzte. Kurz vor Spielende war es eine Nachlässigkeit von Tayfun Yarangünü, die Maximilian Schmelcher das 0:2 ermöglichte. „Gegen Stoffen wird sich jede Mannschaft schwertun“, prognostizierte Kolbeck nach dem Spiel. tao

SF Breitbrunn – SG Stoffen/Leng. 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Krauße (78.), 0:2 Schmelcher (87.)