Silvesterlauf Schliersee: 300 Starter nehmen teil - Bestzeit für 7,5 Kilometer gut 25 Minuten

Von: Jonas Napiletzki

Bestzeit: Anian Rottmüller (186) sicherte sich mit gut 25 Minuten den ersten Platz unter den Männern. Auch in anderen Gruppen war niemand schneller, als der Sportler vom Medius Schachenmeier Bike Base Team. © Max Kalup

Beim traditionellen Silvesterlauf in Schliersee haben heuer 300 Teilnehmer den See umrundet - ein Teilnehmer mit der Bestzeit von gut 25 Minuten.

Schliersee – Den Vorsatz, im Jahr 2022 ordentlich Sport zu treiben, haben die Teilnehmer des Medius-Silvesterlaufs auf jeden Fall erfüllt. 300 Läufer starteten Samstag um 13.30 Uhr ihre Runde um den Schliersee – und erreichten dabei beachtliche Zeiten.

Die 7,5 Kilometer legten die Sieger in bis zu 25 Minuten und 19 Sekunden zurück. Diesen Spitzenwert und den ersten Platz bei den Männern erreichte Anian Rottmüller vom Medius Schachenmeier Bike Base Team. In der Kategorie Männer M30 legte Michael Hoffmann vom Verein Lauffeuer Chiemgau vor – in gut 27 Minuten, dicht gefolgt vom Sieger aus der M40. Michi Mayr vom Sport Ruscher Team erreichte das Ziel nur drei Sekunden später.

Silvesterparty im Kurpark rundet die Feier ab

In der männlichen U16 belegte Xaver Bernöcker von der SG Hausham und dem Bergsport Schachenmeier Team den Spitzenplatz mit gut 28 Minuten, bei den Frauen war Teresa Scheck (LG Telis Finanz Regensburg) mit 29 Minuten und 31 Sekunden die schnellste Läuferin.

Die traditionelle Veranstaltung wurde unter anderem vom E-Werk Tegernsee gesponsort, dessen Chef Manfred Pfeiler auch den Startschuss gab. Unter den Teilnehmern fand sich auch politische Prominenz ein: Fürs Team Landratsamt ging Jens Zangenfeind mit insgesamt drei Kolleginnen und Kollegen an den Start. Der Vize-Landrat erreichte das Ziel in 40 Minuten und 49 Sekunden. Nach dem Lauf mit Start an der Schlierseer Vitalwelt lockten Getränke und Gebäck. Weiter ging’s in Schliersee mit der Silvesterparty im Kurpark. nap