Wachablösung bei der „Sportschau“: ARD präsentiert neue Moderatorin

Von: Lina Krull

Teilen

Die „Sportschau“ am Samstag erhält ein neues Gesicht: SWR-Sportjournalistin Lea Wagner wird zukünftig für Jessy Wellmer die Sendung moderieren.

Berlin – Moderatorenwechsel bei der bekanntesten und erfolgreichsten Sportsendung Deutschlands: Für Jessy Wellmer wird ab Herbst 2023 die ARD- und SWR-Moderatorin Lea Wagner für die „Sportschau“ am Samstag eingesetzt. Das geht aus einer offiziellen Bestätigung der ARD hervor. Ganz unbekannt ist das Gesicht von Lea Wagner für viele Sportfans aber nicht. Für die „Sportschau“ war die 28-jährige Journalistin schon für andere Veranstaltungen im Einsatz.

Lea Wagner Geboren: 15. August 1994 (Alter 28 Jahre), Wiesbaden Stationen: SWR Sport, Moderatorin Skisprung (ARD), WM-Einsatz Vater: Fußballtrainer David Wagner

Neue Moderatorin Wagner: „Sportschau schon ganz früh der große Traum“

Lea Wagner ist den meisten Fans als Skisprung-Moderatorin im Ersten an der Seite von Experte Sven Hannawald bestens bekannt. Nun folgt der große Schritt zur Traditionssendung am Samstag. Die 28-Jährige wird in der Zukunft das Moderationsteam um Esther Sedlaczek und Alexander Bommes komplettieren. Abschied von der „Sportschau“ wird dafür Jessy Wellmer nehmen müssen. Die 43-jährige Berlinerin bleibt dem Ersten treu und steht zukünftig als „Tagesthemen“-Moderatorin vor der Kamera.

„Während andere Kinder davon träumten, Fußballerin oder Fußballer, Sängerin oder Sänger zu werden, war für mich die Sportschau schon ganz früh der große Traum“, gibt Lea Wagner gegenüber dem SWR zu. Mit gerade einmal 15 Jahren absolvierte die TV- und Eventmoderatorin ihr erstes Schülerpraktikum in der SWR-Sportredaktion. Weitere Praktika und Werkstudentenjobs, auch bei der „Sportschau“, folgten.

Sie wird für Jessy Wellmer bei der ARD-“Sportschau“ übernehmen: Lea Wagner © IMAGO/Fotostand / Hettich

Von der Fußball-WM bis zum Skispringen: „Sportschau“-Moderatorin vielfältig eingesetzt

Seit Juni 2018 ist Lea Wagner im SWR-Sportteam zu Hause und ging als jüngste Moderatorin der Sportsendung „Sport im Dritten“ (jetzt „SWR Sport“) in die Geschichte des Südwestrundfunks ein. Ein kometenhafter Aufstieg folgte: Neben der Moderation der „Sportschau 2. Liga“ freitagabends ist sie den meisten durch Skisprung-Übertragungen ein Begriff. Bei der alljährlichen Vierschanzentournee führt sie für die ARD durch das Programm.

Zudem berichtete die gebürtige Wiesbadenerin bereits von der Fußball-WM in Katar aus dem Deutschen Quartier – die Olympischen Spiele und die Fußball-EM stehen obendrein in ihrer Vita. Die erfolgreichen Einsätze bei diversen Übertragungen betont auch ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. „Lea ist ein absolutes ARD-Gewächs und hat sich in den letzten Jahren beim SWR hervorragend entwickelt. Im ARD-Sport war sie schon in ganz unterschiedlichen Rollen im Einsatz und hat überall gezeigt, welche großartige Arbeit sie macht“, freute sich Balkausky laut des SWR.

Das sind die schönsten Fan-Bilder von der WM 2022 in Katar Fotostrecke ansehen

Wagner wird „Herzklopfen bei ersten Sendungen“ haben – Vorfreude auf „Sportschau“

Als Autorin habe die Tochter des Ex-Schalke-Trainers David Wagner auch schon Beiträge für die „Sportschau“ gemacht. Sie wisse daher, „wie viel Arbeit und Kreativität in so einer Sendung steckt. Für mich ist es eine große Ehre, diese Spielberichte von unseren starken Autoren präsentieren zu dürfen […] Dennoch bin ich mir sicher, dass das Herzklopfen bei den ersten Sendungen enorm sein wird.“

Ab dem kommenden Herbst wird Wagner schließlich für die beliebte Sportsendung moderieren. Welche Tricks man bei TV-Übertragungen machen kann, verriet Lea Wagner bei der WM 2022 in Katar. (dpa/likr)