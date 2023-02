SV Bruckmühl: „Historische Vorrunde“ – Verein würde auch in der Bayernliga kein Geld zahlen

Von: Louisa Genthe

Mike Probst spricht nur positiv über die Leistungen seiner Mannschaft © Stefan Rossmann

#nomoneyjustfriends ist das Motto des SV Bruckmühl. Trotzdem ist der SVB souveräner Tabellenführer der Landesliga Südost. Der Aufstieg ist aber kein Muss.

Bruckmühl/München – Der SV Bruckmühl ist klarer Tabellenführer der Landesliga Südost. Gleich acht Punkte beträgt der Vorsprung auf den Zweiten, TSV Ampfing. Für einen Verein, der bis vor ein paar Jahren noch Kreisliga gespielt hat und letztes Jahr lange gegen den Abstieg gekämpft hat, eine überraschende wie überragende Leistung.

Jetzt steht Bruckmühl aber ganz oben. Für eine erfolgreiche Rückrunde gab es ein paar Veränerdungen am Kader. Verabschieden musste sich der Verein von zwei Spielern: Samuel Wambach kehrt zurück zu seinem Heimatverein, dem TSV Aßling und Michael Schlicher hat sich für einen Wechsel in die Bayernliga zum TSV 1860 Rosenheim entschieden.

Im Gegenzug hat der SV Bruckmühl Verstärkung bekommen. Zum einen wird Edis Muhameti den SVB zukünftig unterstützen. Er kam von Fortuna Regensburg und bringt damit bereits Erfahrung aus der Landesliga mit, die er an seine Mitspieler weitergeben soll. Vom TV Feldkirchen wechselt Johannes Wagener zu den Rothosen. Er springt damit von der Kreisklasse in die Landesliga. Als letzter Neuzugang wurde Lennard Schweder präsentiert, der seit der U17 von 1860 Rosenheim ausgebildet wurde und in der Hinrunde Bayernliga-Erfahrung sammeln durfte.

SV Bruckmühl: Trainingslager am Gardasee

Mit der Unterstützung dieser Neuzugänge startete der Tabellenführer vor über einer Woche in eine intensive Vorbereitung und trat letzten Samstag bereits gegen den Bezirksligisten MTV Berg im ersten Vorbereitungsspiel an. Mit einem Endstand von 4:1 hatte die Mannschaft von Cheftrainer Mike Probst den Sieg in Starnberg eindeutig in der Tasche.

Dabei erwiesen sich die Neuzugänge als vielversprechend für die offizielle Saison. „Sie haben durchaus gezeigt, dass sie weiterhelfen können“, lobte der Trainer seine zwei neuen Spieler Muhameti und Wagener. Schweder wartet noch auf seine Spielberechtigung.

Zum Abschluss der Vorbereitungszeit steht der Mannschaft noch ein vier-tägiges Trainingslager am Gardasee bevor. Stattfinden soll das letzte Testspiel unter italienischen Temperaturen, bevor es dann am 4. März zum TSV Brunnthal für das erste Punktspiel geht.

SV Bruckmühl: Aufstieg nicht primäres Ziel

Zu hoch will der SV Bruckmühl in der Rückrunde allerdings nicht pokern. „Wenn es uns gelingt, eine vernünftige Rückrunde zu spielen, werden wir auch vorne bleiben. Mit vorne bleiben ist aber nicht unbedingt der erste Platz gemeint“, verriet Trainer Mike Probst im Gespräch mit Fußball Vorort.

Der 60-Jährige ist bereits mehr als zufrieden damit, wie der Kader in der Hinrunde glänzte: „Das, was die Mannschaft in der Vorrunde geleistet hat, ist schon historisch und unser Saisonziel Klassenerhalt haben wir vermutlich schon erreicht“.

Das Erfolgsgeheimnis hängt laut dem Ex-Bayern Spieler damit zusammen, nicht zu weit vorauszudenken: „Wir haben von Spiel zu Spiel gedacht. Das haben wir mit Bravour gemacht und das hat uns dort hingebracht, wo wir jetzt stehen“.

SV Bruckmühl: Probst warnt vor Konkurrenz

In der Euphorie will sich der Verein aus dem Landkreis Rosenheim allerdings nicht verlieren. Probst blickt mit Respekt auf die Konkurrenz, die er nicht unterschätzt. „Jeder Verein, der auf Tabellenplatz eins bis fünf steht, kann zu dem Kreis derer gerechnet werden, die vorne mitspielen werden. Bis auf Kirchheim sind wir bei allen auswärts. Wir werden keine Angst haben, aber den notwendigen Respekt aufbringen“, berichtet der gebürtige Trierer.

Besonders bekannt war der SV Bruckmühl in der Hinrunde für seine herausragende Defensivarbeit. Mit 20 Gegentoren stellt Bruckmühl die mit Abstand beste Defensive der Liga.

SV Bruckmühl hält an Philisophie #nomoneyjustfriends fest

Trotz der Erfolgswelle hält der Verein an einer Devise weiterhin fest: #nomoneyjustfriends. Auf Instagram findet sich unter jedem Post der Hashtag, der daran erinnern soll, dass es im Verein weder Vertragsspieler noch Prämien gibt. Das Geld wird stattdessen in Essen, Trinken sowie Mannschaftsaktivitäten und Trainingslager investiert. „Bei uns gibts kein Geld. Der Verein vertritt diese Philosophie und wird sie auch weiter führen. Dabei ist völlig gleichgültig, wo wir nächste Saison spielen“, erklärt der Cheftrainer die Philosophie.

Damit das funktioniert, sucht Bruckmühl bevorzugt Spieler aus dem nahen Umfeld. „Im Umkreis von 20 bis 30 Kilometer versuchen wir das ein oder andere Talent an die Spielklasse heranzuführen“, berichtet Probst. Ob dann für die Bayern- oder Landesliga wird sich in den nächsten Monaten entscheiden. (Louisa Genthe)