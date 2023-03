Video-Training bei den Junioren: So baut sich der SV Gartenstadt-Trudering eine Jugend auf

Von: Tim Hempfling

Der SV Gartenstadt-Trudering hat dank Filip Pušeljić und neuester Technologie wieder Jugendmannschaften. © SVG Homepage

Innerhalb eines Jahres von keiner Juniorenmannschaft hin zu über 40 Kindern unter Leitung von drei Trainern. Filip Pušeljić hat das beim SV Gartenstadt-Trudering geschafft.

Trudering – Die glorreichsten Zeiten des SV Gartenstadt-Trudering scheinen lange her zu sein. In den 80er und 90er spielte die Herrenmannschaft des im Münchner Osten beheimateten Vereins noch in Landes- und Bezirksliga. Mittlerweile findet das Spielgeschehen in den untersten oberbayerischen Spielklassen statt, zur Saison 2022/23 in der A-Klasse 5 München. Seit 2013 gibt es zudem eine Frauenmannschaft, die ebenfalls in der A-Klasse spielt.

Sieht erstmal aus, wie viele andere Amateurvereine. Doch den Sportverein zeichnet etwas ganz besonders aus: die Jugendarbeit. Besser gesagt, die Arbeit von Filip Pušeljić, der im Frühjahr 2022 nur einen Fußballverein für seinen Sohn suchte und das Ruder kurzerhand selbst in die Hand nahm. Zuvor gab es keine Juniorenmannschaften beim SVG. Nicht mal ein Jahr später trainieren über 40 Kinder in E- und F-Jugend und sogar Scouts schauen gespannt auf die Entwicklung.

SV Gartenstadt-Trudering: Filip Pušeljić setzt auf Technik, die der FC Barcelona benutzt

„Für mich kann Fußball-Training einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung leisten. Was meine Eltern mir nicht beibringen konnten, habe ich auf dem Platz gelernt“, sagt Filip Pušeljić in der Pressemitteliung von Frohe Botschaft PR, die auf die Geschichte aufmerksam geworden sind. Der gelernte Gastronom Pušeljić schuf zusammen mit dem befreundeten Trainer Vladan Kostic ein neues Nachwuchsangebot. Dabei setzen sie auf höchste Technologie: ein KI-Kamerasystem.

„Ich habe jetzt ein Kamera-System mit KI von Pixellot angeschafft“, sagt Pušeljić. „Damit können die Trainer mit den Jungs Spielfehler nachvollziehen und das Training entsprechend anpassen und ausbauen.“ Die Kameras von Pixellot basieren auf KI – Künstliche Intelligenz – und können dabei automatisch erkennen, wo das Spielgeschehen stattfindet und sogar Highlights eigenständig zusammenstellen. Im Profibereich, in vielen verschiedenen Sportarten, wird dieses System schon länger verwendet. Kooperationspartner sind unter anderem ganze Verbände wie der mexikanische Fußballverband oder Vereine wie der FC Barcelona.

Filip Pušeljić: „Freut Zuschauer, die nicht dabei sein können“

„Es ist super, dass die App Spielhighlights herausfiltert und zusammenstellt. Das hilft den Trainern und freut die Zuschauer, zum Beispiel Großeltern, die nicht bei Auswärtsspielen dabei sein können“, nennt Pušeljić einen weiteren Vorteil der Technologie. Besonders erwähnenswert ist dabei, dass der 43-Jährige das ganze System aus der eigenen Hand bezahlte. Seit sieben Monaten ist Pušeljić zudem zweiter Vorstand des Vereins.

Die E-Jugend des SV Gartenstadt-Trudering holte bei einem internationalen Turnier in Kroatien den dritten Platz. © SVG Homepage

Mittlerweile sind auch viele andere Vereine in der Umgebung auf die Nachwuchsentwicklung des SV Gartenstadt-Trudering aufmerksam geworden. Sogar Scouts verfolgen die Entwicklung im Münchner Osten gespannt. Die Professionalisierung des Jugendfußballs hat sich ausgezahlt. Mittlerweile drei Trainer – darunter ein Torwarttrainer – betreuen die Kids. In naher Zukunft soll in ein zusätzliches, festinstalliertes Kamera-System investiert werden. Und die Kinder haben ihren Spaß – wie beim internationalen Turnier in Porec, Kroatien im Juni 2022. (Tim Hempfling)