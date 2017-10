Tennis: Erster Titel nach Dopingsperre für Maria Scharapowa

Tennis-Superstar Maria Scharapowa hat in Tianjin (China) ihren ersten Turniersieg auf der WTA-Tour seit fast zweieinhalb Jahren gefeiert.

Tianjin/China - Die frühere Weltranglistenerste Maria Scharapowa gewann das Endspiel gegen die Weißrussin Aryna Sabalenka 7:5, 7:6 (10:8) und verbessert sich durch ihren 36. Titel in der Weltrangliste um 29 Plätze auf den 57. Rang.

Im April war Scharapowas 15-monatige Dopingsperre wegen Meldonium-Missbrauchs abgelaufen. Ihren bislang letzten Erfolg hatte die in Tianjin mit einer Wildcard gestartete 30-Jährige am 17. Mai 2015 in Rom gefeiert. Bei den vergangenen US Open hatte sie ihr Grand-Slam-Comeback nach 19-monatiger Abstinenz gegeben und war dort im Achtelfinale gescheitert.

In China hatte die fünfmalige Major-Siegerin ein hartes Stück Arbeit zu verrichten. Im ersten Duell mit der elf Jahre jüngeren Sabalenka benötigte Scharapowa 2:05 Stunden, um sich den Siegerscheck über 111.164 Dollar (etwa 94.000 Euro) zu sichern. Im zweiten Durchgang kämpfte sich Scharapowa sogar nach 1:5-Rückstand zurück und beendete das Turnier ohne Satzverlust. Sabalenka verpasste ihren ersten Turniersieg, zieht am Montag im WTA-Ranking aber erstmals in die Top 100 ein.

