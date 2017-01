Kommentar: Die blaue Mauritius Federer vs. Nadal

von Marc Beyer schließen

Man hatte sich schon damit abgefunden, dass die große Zeit von Rafael Nadal, Roger Federer und Venus Williams vorbei ist. Umso begeisterter wird ihr Finaleinzug bei den Australian Open gefeiert.

Zu Beginn dieser Australian Open wurde voller Vorfreude über den Nachwuchs geredet. Über eine 16-Jährige mit dem schönen Namen Destanee Aiava, die als erste Grand Slam-Teilnehmerin im neuen Jahrtausend geboren wurde. Oder den üppigen Talentefundus, dem die Spielergewerkschaft ATP den Hashtag #nextgen verpasst hat, weil Jungprofis wie Alexander Zverev, Nick Kyrgios, Kyle Edmund oder Taylor Fritz die nächste Generation im Welttennis repräsentieren. Von der #lastgen sprach keiner.

Inzwischen hat die Veranstaltung eine Wendung genommen, wie man sie selten, vielleicht nie erlebt hat. Das frühe Scheitern der Spitzenkräfte Murray und Djokovic wäre allein schon spektakulär genug gewesen, bildete dann aber nur die Einleitung für eine zweite Turnierwoche, die sich so furios wie geschichtsträchtig entwickelte. Während die jungen Wilden längst abgereist sind, elektrisieren zwei Finals die Welt, die vor zehn, zwölf Jahren an der Tagesordnung waren, heute aber so selten sind wie die Blaue Mauritius.

Mit Ausnahme der unverwüstlichen Serena Williams hätte man keinen der Finalisten im Endspiel erwartet. Die anderen drei erzählen Geschichten, die vom fortgeschrittenen Alter und den unvermeidlichen Gebrechen eines Leistungssportlers handeln (Federer, Nadal) oder dem Drama einer schweren Erkrankung (Venus Williams). Pathetisch könnte man sagen: Dieses Turnier ist eine Metapher aufs Leben. Das erklärt, warum der Fan nach Jahren der Gewöhnung, Dutzenden von Familienduellen und der x-ten Auflage von Federer vs. Nadal den Spielen nun entgegenfiebert, als wäre es das allererste Mal. Weil eben das Gegenteil der Fall ist: Jedes Grand Slam-Finale der alten Größen kann ihr letztes sein.

Ein anderer Grund ist der Respekt vor der schieren Leistung. In einem Sport, der seine Talente frisst und wo selbst ein Höchstbegabter wie der Bulgare Dimitrov auch diesmal wieder vor dem Ziel scheiterte, haben sich die reifen Meister immer behauptet und Generationen von Herausforderern verzweifeln lassen. Die NextGen kann sich auf heftigen Widerstand gefasst machen. So einfach werden die Alten ihren Platz nicht räumen.