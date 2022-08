Tennis-Kreismeisterschaften: Titel-Kämpfe am Hachelbach erfolgreich ausgetragen

Über die gelungenen Meisterschaften freuten sich (v.l.) der Dritte Vorsitzender des TC Neuhaus, Christian Deißenböck, Oliver Woge (Turnierleiter und Jugendwart), Nils Richstein (Zweiter Jugendwart) und der Ex-Landkreis-Sportreferent Toni Engelhard mit Sportwart Kevin Vuzem. © Max Kalup

Es war ein rundum gelungenes Turnier. Mehr als 120 Tennisspieler kämpften bei den Offenen Miesbacher Kreismeisterschaften um die Titel.

Neuhaus – Mustergültig und mit viel Herzblut organisiert vom TC Neuhaus, der schon im Corona-Jahr kurzfristig in die Bresche gesprungen war, waren die Tennis-Kreismeisterschaften am Hachelbach. Nun konnte man mit Zeit für organisatorischen Vorlauf und ohne Einschränkungen für die Aktiven die Neuauflage veranstalten, die zu einem großen Sportfest wurde und trotz Hitze und Ferienzeit auf reges Interesse stieß. Nach vier Tagen Tennis nonstop waren nicht nur die Titel in neun Konkurrenzen ausgespielt. Man war sich auch einig, im nächsten Jahr wieder an den Hachelbach zu laden.

Über eine echte Werbung für den Tennissport im Oberland freute sich nicht nur der langjährige Landkreis-Sportreferent Toni Engelhard, der mit großem Interesse die Partien verfolgte. Zusammen mit TCN-Sportwart Kevin Vuzem und dem Stellvertretenden Vorsitzenden Christian Deißenböck hatte er die Finaltage eröffnet und allen gedankt, die durch ihr Engagement und ihre Unterstützung zum Gelingen beigetragen hatten. Insbesondere auch den Sponsoren, die neben einer gut bestückten Tombola, Pokalen und Sachpreisen für die Kreismeister auch ermöglicht hatten, dass der TC für alle Starter-Kits mit Energy-Drink, Müsliriegel, Kleinigkeiten und Teilnehmer-Medaille hatte packen können. „Alle Spiele waren fair und teilweise auf wahnsinnig hohem Niveau“, resümiert Pressesprecherin Angela Braun.

Vereine aus dem Landkreis-Süden stark vertreten

Vom Herren-Halbfinal-Match zwischen dem Holzkirchner Peter Aigner (TSV Feldkirchen) und dem zum Trainer-Team seiner Tennisschule zählenden Kroaten Ante Bilic als sportlichem Höhepunkt schwärmte nicht nur sie. Der in der starken Männer-Gruppe A an eins gesetzte Neuhaus-Vereinstrainer, der sich im Achtelfinale gegen Alexander Dörfler (TC Neuhaus) kräftig ins Zeug hatte legen müssen (6:7/6:1/10:3), gewann den ersten Satz mit 6:2, musste den zweiten Satz aber ebenso klar an Aigner abgeben. Mit einem engen 10:8 holte sich der beim TC Göppingen in der Oberliga spielende Bilic mit den beeindruckenden 190 km/h-Aufschlägen den entscheidenden Match-Tiebreak. Im Finale gewann er klar 6:2/6:3 gegen den Haushamer Anian Rampf, der abgesehen von einem knappen 1:6/7:6/13:11 im Halbfinale gegen den an zwei gesetzten Andreas Schuler, der zuletzt bei den Monte Mare Masters noch krank passen musste, mühelos ins Endspiel gegangen war.

Silber im Mixed: Emma Huber (TC Miesbach) und Basti Pfeiffer (TC Neuhaus). © Max Kalup

Der rege Zuspruch weit über den Landkreis hinaus hatte es ermöglicht, abgesehen von den Altersklassen der Damen, Kreismeister bis zu den Herren 60 und einschließlich der Doppel- und Mixed-Konkurrenzen auszuspielen. Von den Einheimischen waren insbesondere die Vereine aus dem Schlierachtal stark vertreten, während aus dem Landkreis-Norden mit Aigner, Sebastian Kirmayr und Jakob Klumpp (beide TC Holzkirchen) drei Aktive am Start waren.

Heiß umkämpft: Finale der Herren 50

Besonders heiß umkämpft war das Finale der Herren 50. Knapp drei Stunden dauerte es, ehe sich Thomas Hechtl vom TC Eichenau 6:4/6:3 gegen Roman Grill von der SG Hausham durchgesetzt hatte. Mit Tanja und Leonie Müller von der SG Hausham holte sich ein Mutter-Tochter-Doppel den Titel bei den Frauen, während Leonies Zwillingsschwester Sophie bei den Damen ins Finale ging, in dem sie sich der zehn Jahre älteren Annika Janson (SV Seeon) im Match-Tiebreak 2:6/6:4/2:10 beugen musste.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge ehrte Turnierdirektor und ECT-Ehrenmitglied Oliver Woge Kreismeister Bilic. „Der TC Neuhaus ist traurig, dass Ante wieder in seine Heimat zurückkehrt, wünscht ihm aber nur das Beste.“ Vielleicht komme der Kroate ja als Gast wieder. 2023 wollen die Neuhauser erneut die Kreismeisterschaften veranstalten. sie