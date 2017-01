Zverev sicher, Haas möglich, Monfils fraglich

von Marc Beyer schließen

In den nächsten Wochen wird das Feld der BMW Open konkrete Formen annehmen. Schon jetzt deutet sich an, dass das Münchner Tennisturnier erneut attraktiv besetzt sein wird. Die Latte hängt aus dem Vorjahr hoch.

München – Es ist in diesen Wintertagen gar nicht so schwer, sich ein Bild von den BMW Open zu machen, die in drei Monaten wieder die Tennisprofis nach München locken (29. April bis 7. Mai). Vom Klubhaus des MTTC Iphitos aus fällt der Blick auf Plätze, die unter einer Schneedecke verborgen sind. Ähnlich sah es bei der letzten Auflage des Turniers vor achteinhalb Monaten aus. Ein Teil der Erstrundenspiele fand im dichten Flockenwirbel statt, Bilder von sonnenverwöhnten Spielern, die in kurzer Hose und Skiunterwäsche ihrem Beruf nachgingen, gingen um die Welt. Sie warben in diesem Moment vielleicht nicht gerade für den Standort München. Aber ein Hingucker waren sie allemal.

Trotz aller Widrigkeiten war man an den letzten drei Tagen ausverkauft (wenn auch nicht an den schneeträchtigen ersten). Veranstalter Michael Mronz fühlt sich deshalb in seiner Hoffnung bestärkt, das ATP-Turnier in der Stadt als „Place to be“ zu etablieren, inklusive diverser Abendtermine im VIP-Zelt, bei denen das Wetter eh keine Rolle spielt. Die Vorverkaufszahlen liegen um 15 Prozent über dem Niveau von 2016.

Während die Tenniswelt gerade nach Melbourne blickt, versucht man in München, ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Anlage im Englischen Garten umzuleiten. Den Machern kommt zugute, dass sie zwar erst zwei Namen verbindlich präsentieren können, der eine von ihnen aber Zverev lautet (der andere ist der von Philipp Kohlschreiber, dem dreimaligen Titelträger). Alexander, der erst vor einer Woche von Rafael Nadal als potenzielle Nummer eins geadelt wurde, hat schon vor Weihnachten seine Zusage gegeben. Sein älterer Bruder Mischa, der Überraschungs-Viertelfinalist der Australian Open, hat sich noch nicht verbindlich festgelegt, doch auch bei ihm spricht alles für einen Besuch am Aumeister. „Die Familie reist immer zusammen“, erinnert Patrik Kühnen, der zudem optimistisch ist, Tommy Haas zu verpflichten.

Für den Turnierdirektor beginnt nun die entscheidende Phase bei der Erstellung des Teilnehmerfeldes: „Die nächsten Wochen sind die spannendsten.“ Nach dem ersten Grand Slam-Turnier planen die Spieler die Sandplatzsaison. München ist ein Nischenturnier, weil viele Topstars in der ersten Maiwoche eine Pause einlegen, bevor es zu den Großveranstaltungen in Madrid und Rom geht. Aber es ist eine bequeme Nische. Letztes Jahr war neben der deutschen Elite auch internationale Prominenz wie der Argentinier Juan Martin del Potro, der Österreicher Dominic Thiem oder der Belgier David Goffin zu Gast. Die Latte hängt also hoch.

Auch der Franzose Gael Monfils, aktuell Nummer sieben der Welt und einer der aufregendsten Spieler auf der Tour, sagt regelmäßig in München zu. Wegen Verletzungen sagt er aber auch regelmäßig wieder ab. Manfred Dirrheimer, Vorstandsvorsitzender des Presenting Sponsors FWU, hat Monfils ebenso unter Vertrag wie den Italiener Fabio Fognini und den Spanier Roberto Bautista Agut, die ständigen Absagen sind ihm spürbar lästig. Er weiß: „Verträge sind hilfreich, aber nicht zwingend.“ Und weil er Tennisspieler als „eine besondere Spezies von Mensch“ kennengelernt hat, will er die Teilnahme seines Trios noch nicht verbindlich zusagen. Er traut sich aber immerhin zu versprechen: „Zwei von dreien werden kommen.“