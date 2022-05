Tischtennis bei den European Championships in München: Zeitplan, Modus, Tickets

Teilen

Bei den European Championships geht es um Medaillen im Tischtennis (Symbolbild). © IMAGO / Matthias Koch

Mit den European Championships 2022 kommt eine sportliche Großveranstaltung nach München. Die rasante Sportart Tischtennis ist auch mit dabei.

München – Im Rahmen der vom 11. bis zum 21. August 2022 in München ausgetragenen European Championships 2022 ermitteln auch die Tischtennisspieler und -spielerinnen ihre neuen Europameister. Die Wettbewerbe mit dem kleinen Ball finden vom 13. bis zum 21. August statt.

European Championships 2022: Allgemeines zum Tischtennis

Tischtennis gilt als die weltweit schnellste Rückschlagsportart. Während der Aufschlag viel Technik erfordert, ergeben sich nach einigen Ballwechseln solch rasante Züge, dass das Auge kaum folgen kann. Doch nicht nur Reaktionsschnelle ist gefordert. Für den Gewinn einer Begegnung spielt ebenfalls die Taktik eine große Rolle. Die absoluten Stars der Szene kommen aus China, dem Land mit den meisten Weltmeistern. Die Mannschaften des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) müssen sich jedoch nicht verstecken. Der bereits über 40-jährige Timo Boll zählt sogar in Asien zu den Stars, und auch andere Männer und Frauen des deutschen Kaders haben gezeigt, dass sie die europäische Tischtennis-Szene dominieren können. Tatsächlich ist es möglich, dass die Deutschen in ihrem Heimatland die anderen Mannschaften auf die Plätze verweisen. Jetzt gilt es, auf den Punkt in Bestform zu sein und dem hohen Erwartungsdruck standzuhalten. Zuschauer dürfen sich in jedem Fall auf spannende Partien freuen.

Allgemeines zu den Wettbewerben im Tischtennis bei den European Championships 2022 in München kompakt zusammengefasst:

Veranstaltungsdaten: 13. bis 21. August 2022

Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen: 260

Anzahl der Medaillenentscheidungen: 5

Austragungsort: Rudi-Sedlmayer-Halle

Tickets: 10 bis 340 Euro

European Championships 2022: Spielplan und Austragungsort im Tischtennis

Die Wettbewerbe im Tischtennis starten erst am dritten Tag der European Championships 2022. Der Spielplan sieht diese Termine vor (Stand 13.04.2022, Änderungen durch den Veranstalter möglich):

13. August, 10:00 bis 18:50 Uhr: Qualifikationsrunden Mixed Doppel, Doppel Männer und Doppel Frauen

14. August, 9:30 bis 21:00 Uhr: erste Hauptrunde, Achtelfinale und Viertelfinale im Mixed Doppel, Qualifikationsrunden Männer und Frauen Einzel

15. August, 9:30 bis 20:00 Uhr: Halbfinale und Finale Mixed Doppel, Qualifikationsrunden Männer und Frauen Einzel

16. August, 9:00 bis 20:00 Uhr: erste Hauptrunde Männer und Frauen Doppel, Qualifikationsrunden Männer und Frauen Einzel

18. August, 10:00 bis 19:40 Uhr: Halbfinale und Finale Frauen und Männer Doppel, zweite Hauptrunde Frauen Einzel

19. August, 10:00 bis 20:00 Uhr: Achtel- und Viertelfinale Frauen Einzel, zweite Hauptrunde und Achtelfinale Männer Einzel

20. August, 10:30 bis 18:35 Uhr: Halbfinale Frauen Einzel, Viertel- und Halbfinale Männer Einzel

21. August, 14.30 bis 16:50 Uhr: Finale Männer Einzel und Frauen Einzel

Für die Wettkämpfe im Tischtennis bei den Europameisterschaften dient die Rudi-Sedlmayer-Halle, die für die Olympischen Spiele 1972 erbaut wurde, als Austragungsort.

European Championships 2022 Tischtennis: Tickets

Für die Wettbewerbe im Tischtennis stehen viele verschiedene Tickets in unterschiedlichen Preisklassen zur Verfügung. Für die Qualifikationen an den ersten beiden Spieltagen steht ein günstiges Auftaktangebot bereit. Dauerkarten für diese beiden Tage sind für 25 bis 50 Euro erhältlich. Wer Dauer-Tickets für die gesamte Tischtennis-Europameisterschaft kaufen möchte, muss zwischen 150 und 340 Euro investieren. Tickets für einzelne Spieltage sind in den Varianten Premium und Kategorie 1 bis 3 buchbar. Die Kosten pro Ticket variieren je nach Spieltag und Nähe zu den Platten zwischen 10 und 60 Euro. Günstigere Karten sind für Kinder bis einschließlich 14 Jahre und für Vereinsgruppen im Angebot. Auch Schüler und Schülerinnen, Azubis, Studierende und Beziehende von Sozialleistungen erhalten gegen Nachweis einen Preisnachlass.