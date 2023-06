Tod mit 42: Tragödie um brasilianischen Rennfahrer

Im Alter von nur 42 Jahren verstirbt der brasilianische Motorsportler Douglas Costa in Folge eines Zeckenstichs. Die Trauer ist groß.

Sao Paulo – Die Motorsport-Welt nimmt Abschied von Douglas Costa. Bereits vor rund zwei Wochen verstarb der brasilianische Rennfahrer, nachdem er bei einem Ausflug mit seiner Freundin Mariana Giordano von einer Zecke gebissen wurde. Das berichten brasilianische Medien.

Douglas Costa Nationalität: Brasilien Aktiv gewesen als: Rennfahrer (AMP Cup Brasil) Todesdatum und Alter: 8. Juni 2023 (42 Jahre)

Douglas Costa und Freundin Mariana Giordano sterben nach Zeckenstich

Demnach seien der 42-Jährige und seine Begleiterin Ende Mai in einer ländlichen Gegend rund 100 Kilometer entfernt von Sao Paulo unterwegs gewesen. Einige Tage später sollen erste Krankheitssymptome aufgetreten sein, beide haben wohl unter Fieber, Übelkeit, Kopf- und Muskelschmerzen sowie Hautausschlägen gelitten haben.

Am 7. Juni wurde Costa in ein Krankenhaus gebracht, wo das Rocky-Mountain-Fleckfieber diagnostiziert wurde. Die Krankheit wird durch Bakterien der Gattung Rickettsia übertragen. Die Inkubationszeit beträgt rund eine Woche, kann aber variieren. Keinen Tag nach der Diagnose verstarb der Motorsportler am 8. Juni im Krankenhaus. Wenige Stunden später erlag auch Giordano, die angeblich schon zwei Tage vor Costa eingeliefert wurde, im Alter von 36 Jahren der Krankheit.

Starb vor rund zwei Wochen an den Folgen eines Zeckenstichs: Rennfahrer Douglas Costa. © Screenshot @ instagram.com douglas.costa125

Tod von Douglas Costa: Motorsport-Welt nimmt Abschied

Auf der Instagram-Seite des AMG Cup Brasil – die Rennserie, in der Costa zuletzt aktiv war – finden sich bewegende Abschiedsworte. „Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Freunden. Wir wissen, dass Douglas ein bewundernswerter Mensch war und er wird sicherlich eine große Lücke in den Herzen aller hinterlassen, die die Ehre und das Vergnügen hatten, ihn zu kennen“, so die Bildbeschreibung.

Auch Marcio Giordano, Bruder der Verstorbenen und enger Freund von Costa, verabschiedete sich via Instagram von den beiden. „Mari, meine Jüngste, wir werden dich vermissen. Du bist gegangen, aber die Erinnerungen an unsere Geschichten werden für immer in unserem Gedächtnis bleiben, danke für alles! Eines Tages werden wir uns wiedersehen und uns umarmen“, so heißt es unter einem Post.

An Costa gerichtet schreibt Giordano: „Ich habe nicht viel über uns zu sagen, wir trafen uns in Interlagos, wir wurden Freunde, als ich bemerkte, dass du mein Schwager wurdest, und was für ein Schwager, ein guter Kerl, danke für alles, Pilot.“ (masc)

