Motorsport-Talent in Spa verunglückt: Verstappen und Schumacher trauern nach Unfall-Tod

18-jähriger Nachwuchspilot tot

Der Nachwuchsfahrer Dilano van‘t Hoff ist tot. Der 18-jährige Niederländer stirbt bei einem Unfall in Spa. Max Verstappen und Mick Schumacher trauern.

Spa – Die Motorsportwelt steht unter Schock und trauert um Dilano van‘t Hoff. Der 18-jährige Nachwuchsfahrer aus den Niederlanden ist am Samstag bei einem Rennen der europäischen Nachwuchsserie Formula Regional auf der Grand-Prix-Strecke im belgischen Spa-Francorchamps bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Auch Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und Mick Schumacher sprachen ihr Beileid aus. Der Unfall von Dilano van‘t Hoff erinnert an einen anderen tödlichen Crash an fast gleicher Stelle.

Dilano van‘t Hoff Geboren: 26. Juli 2004, Dordrecht, Niederlande Verstorben: 1. Juli 2023

Motorsportwelt geschockt: Nachwuchstalent Dilano van‘t Hoff tot

„Wir sind am Boden zerstört über den Verlust eines unserer größten niederländischen Talente, das in den Jahren, in denen er mit uns Rennen fuhr, so viel Energie in unser Team brachte“, erklärte MP Motorsport bei Twitter: „Wir sprechen Dilanos Familie und seinen Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus und stehen voll hinter ihnen und unseren Teammitgliedern, die nicht nur einen Fahrer, sondern auch einen Freund verloren haben.“ Die schlimme Nachricht erreichte auch die Formel 1 am Rande des Großen Preises von Österreich in Spielberg.

„Wir sind sehr traurig, dass wir heute in Spa-Francorchamps vom Tod von Dilano van‘t Hoff erfahren haben“, erklärte F1-Geschäftsführer Stefano Domenicali: „Dilano starb bei der Verfolgung seines Traums, die Spitze des Motorsports zu erreichen. Zusammen mit der gesamten Motorsportgemeinschaft sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen.“ Bei nasser Strecke war es auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in den Ardennen zu einer Massenkarambolage gekommen.

18-jähriges Motorsporttalent stirbt bei Unfall in Spa auf regennasser Piste

Wie es genau zu dem Unfall von van‘t Hoff kam, blieb zunächst noch unklar. Auf Live-Bildern des Rennens war lediglich zu sehen, wie es auf regennasser Piste bei schlechter Sicht und viel Gicht zu einem Unfall kam, weil ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor.

Der niederländischen Zeitung AD zufolge hatte sich van‘t Hoff mit seinem Wagen gedreht. Danach soll er von einem anderen Auto getroffen worden sein. Vor dem Formel-2-Rennen am Samstagmittag in Spielberg, bei dem MP Motorsport mit einem eigenen Team vertreten ist, wurde eine Schweigeminute abgehalten.

Motorsport-Talent in Spa verunglückt: Verstappen und Schumacher trauern nach Unfall-Tod

Auch Max Verstappen hat der tödliche Unfall seines niederländischen Landsmanns van‘t Hoff bei dem Nachwuchsrennen in Belgien hart getroffen. „Extrem traurig, die Nachricht über Dilano heute zu hören“, schrieb der zweimalige Formel-1-Weltmeister während der Vorbereitung auf das Sprintrennen in Spielberg auf Instagram.

„Mein tiefstes Mitgefühl an Dilano Familie und Freunde“, schrieb Mercedes-Ersatzpilot Mick Schumacher aus Spielberg. Auch der französische Rennstall Alpine, der die Formel-3-Serie Formula Regional European Championship mitorganisiert, zeigte sich „zutiefst traurig“. „Herzzerreißend. Ruhe in Frieden“, postete Formel-1-Pilot Charles Leclerc von Ferrari bei Instagram. „All meine Gedanken und Gebete gehören der Familie und seinen Liebsten“, schrieb Pierre Gasly.

Der Franzose hatte vor vier Jahren bereits den Unfalltod seines Landsmanns Anthoine Hubert betrauert. Dieser war fast an gleicher Stelle wie nun van‘t Hoff mit 22 Jahren im August 2019 tödlich verunglückt. Die Sicherheitsmaßnahmen in Spa wurden anschließend abermals erhöht, konnten die nächste Tragödie jedoch nicht verhindern. (ck/dpa/sid)