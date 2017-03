Bellew besiegt Haye trotz Handbruch vorzeitig

London - Tony Bellew hat den mit Spannung erwarteten Boxkampf gegen David Haye durch technischen K.o. gewonnen. Beide Sportler verletzen sich während des Kampfes.

Außenseiter Tony Bellew hat in London den früheren Profibox-Weltmeister David Haye im Schwergewicht durch technischen K.o. in der elften Runde besiegt - trotz eines Handbruchs. "Ich habe in der zweiten oder dritten Runde die Hand gebrochen. Aber ich fühle den Schmerz nicht, ich denke nur an den Sieg", sagte Bellew. Damit eröffnet sich für den 34 Jahre alten Briten, der im letzten Rocky-Film ("Creed") eine Rolle als Boxer übernommen hatte, die Chance auf einen WM-Kampf.

Der selbst stark gehandicapte Bellew profitierte seinerseits von einer Achillessehnen-Verletzung seines Gegners in der sechsten Runde. Landsmann Haye, der 2011 seinen Schwergewichts-Gürtel in Hamburg an Wladimir Klitschko verloren hatte, taumelte fortan durch den Ring und ging in der elften Runde schwer getroffen in die Seile. Im Anschluss kam das Handtuch aus seiner Ecke geflogen.

Bellew, der aus dem Cruisergewicht kommt, hat nun beste Aussichten auf einen WM-Kampf im Schwergewicht. "Ich denke, er könnte in Großbritannien gegen Deontay Wilder oder Joseph Parker boxen", sagte sein Manager Eddie Hearn. Der US-Amerikaner Wilder ist Titelträger der WBC, der Neuseeländer Parker ist WBO-Champion.

sid