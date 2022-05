Triathlon bei den European Championships in München: Zeitplan, Modus, Tickets

Teilen

Bei den European Championships geht es um Medaillen im Triathlon (Symbolbild). © IMAGO / Hartenfelser

Die EM im Triathlon findet vom 12. bis 14. August als Teil der European Championships 2022 in München statt. Austragungsort ist der Olympiapark.

München – Triathlon mit den drei aufeinanderfolgenden Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen gilt als eine der herausforderndsten Sportarten überhaupt. Bei den European Championships 2022 in München werden sich die besten Triathletinnen und Triathleten an drei Tagen im Olympiapark messen und dabei für viel Spannung sorgen.

Triathlon bei den European Championships: Allgemeines

Eine Art Triathlon wurde bereits in den 1920er-Jahren in Frankreich unter dem Namen Les Trois Sports absolviert, blieb jedoch lange eine Randerscheinung. Erst 1974 fand im kalifornischen San Diego der erste moderne Triathlon statt, bei dem die Teilnehmer zuerst sechs amerikanische Meilen liefen, dann fünf Meilen mit dem Rad fuhren und zum Schluss 500 Yards (etwa 500 Meter) schwammen. Vier Jahre später fand zum ersten Mal der legendäre Ironman Hawaii statt.

1989 wurde die sogenannte Olympische Distanz formal festgelegt, wonach der Triathlon aus 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen besteht. Diese Distanzen gelten auch für die European Championships in München im August. Insgesamt stehen dabei drei Wettbewerbe auf dem Programm: die Einzelwettbewerbe der Damen und Herren sowie eine Mixed-Staffel, bei der jeweils zwei Frauen und zwei Männer im Team antreten. Jedes Teammitglied absolviert dabei eine Schwimmstrecke von 300 Metern, gefolgt von 6 Kilometern Radfahren und 1,5 Kilometern Laufen.

Neben dem offiziellen Triathlon findet im Rahmen der European Championships außerdem die EM über die Sprintdistanz (750 Meter / 20 Kilometer / 5 Kilometer) für alle Altersklassen statt.

Triathlon: Mannschaften und Stars bei den European Championships

Die European Triathlon Union ist der Dachverband des europäischen Triathlons, der insgesamt zehn nationale Mitgliedsverbände vertritt. Zu den erfolgreichsten Mannschaften der letzten Jahre gehören nicht zuletzt das deutsche und das britische Team, das sich bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio im letzten Jahr Gold in der Mixed-Staffel sicherte. Frankreich belegte hinter den USA den dritten Platz und zählt auch diesmal wieder zu den Favoriten.

Deutschland kann sich in den Einzelwettbewerben auf seine größten Stars Laura Lindemann, Annika Koch, Jonas Schomburg und Justus Nieschlag freuen. Zum Favoritenkreis gehören daneben bei den Herren der norwegische Olympiasieger und amtierende Weltmeister Kristian Blummenfelt, der zweitplatzierte Brite Alex Yee und der viertplatzierte Belgier Marten van Riel sowie Titelverteidiger Dorian Coninx aus Frankreich. Bei den Damen treten unter anderem Titelverteidigerin Julie Derron aus der Schweiz an sowie die Olympia-Silbermedaillengewinnerin Georgia Taylor-Brown.

Triathlon: Termine bei den European Championships

Die Triathlon-Wettbewerbe werden bei den European Championships an drei aufeinanderfolgenden Tagen abgehalten:

Freitag, 12. August: 17:15 – 19:24 Elite Frauen

Samstag, 13. August, 16:00 – 17:58: Elite Herren

Sonntag, 14. August, 18:00 – 19:30: Elite Mixed-Staffel

Parallel finden am 14. August tagsüber die Europameisterschaften über die Sprintdistanz im Triathlon statt, bei denen sich rund 1.000 Amateure aus ganz Europa in ihren jeweiligen Altersklassen messen. Ihr Wettbewerb beginnt im Karlsfelder See und endet im Olympiapark in München.

Triathlon: Austragungsort Olympiapark

Alle drei Profi-Wettkämpfe im Triathlon werden im Olympiapark neben dem Olympiastadion in München ausgetragen, dem Schauplatz der meisten Wettbewerbe der European Championships. Zum Auftakt wird im Olympiasee geschwommen, ehe die Triathleten auf Rundkursen in und um den Olympiapark Rad fahren und laufen.

Für die Wettbewerbe im Triathlon ist kein Ticketkauf erforderlich. Zuschauerinnen und Zuschauer können die Läufe und Radrennen an jedem beliebigen Ort im Olympiapark verfolgen. Zur Beobachtung des Schwimmens im Olympiasee empfiehlt es sich, sich rechtzeitig gute Sitzplätze auf dem Olympiaberg zu sichern. Dieser bietet den besten Rundblick über den See und das Parkgelände. Eine Bushaltestelle befindet sich ganz in der Nähe (Linie 144). Alternativ bietet sich die Anfahrt mit der Straßenbahn (Olympiapark-West) oder der U-Bahn (Olympiazentrum) an.