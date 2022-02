Signal im Abstiegskampf - TSV 1880 Wasserburg stellt Weichen für die Zukunft

Von: Marinus Savary

Teilen

Leon Simeth, Bruno Ferreira Goncalves, Michael Neumaier, Lucas Knauer und Maximilian Höhensteiger (v.l.) bleiben an Bord. © TSV 1880 Wasserburg

Der TSV 1880 Wasserburg rüstet sich für die Zukunft. Die Löwen können sechs Spieler trotz des Abstiegskampfs in der Bayernliga langfristig binden.

Wasserburg am Inn - Aktuell steckt der TSV 1880 Wasserburg tief im Abstiegskampf der Bayernliga. Vor dem Abendspiel am heutigen Freitag gegen den SV Pullach stehen die Wasserburger Löwen mit 20 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz - ein Platz vor dem Gegner Pullach, der ebenfalls 20 Zähler hat. Trotz all der sportlichen Brisanz konnten die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Kevin Klammer nun mit sechs Vertragsverlängerungen ein wichtiges Signal setzen.

Langfristige und ligenunabhängige Vertragsverlängerungen beim TSV 1880 Wasserburg

Mit Michael Neumeier, Lucas Knauer, Leon Simeth, Bruno Ferreira Goncalves und Daniel Vorderwestner verlängerten mehrere Spieler der ersten Mannschaft bis 2024. Die Wasserburger Löwen binden damit fünf Akteure mit einem Altersdurchschnitt von gerade einmal 23 Jahren. Zusätzlich zu den genannten Vertragsverlängerungen können die Verantwortlichen auch weiterhin auf ihren Vize-Kapitän Maximilian Höhensteiger bauen. Der 27-Jährige unterschreibt bis 2025.

Alle Vereinbarungen gelten unabhängig von der Liga. Somit liegt es noch mehr an den Spielern selbst, den Klassenerhalt zu sichern, um nächstes Jahr erneut in der Bayernliga aufzulaufen. Gerade in der entscheidenden Phase sind die Vertragsverlängerungen ein wichtiges Signal für den ganzen Verein.

„Wir bauen für die nächsten Jahre eine schlagkräftige Truppe auf“

Die ligenunabhängigen Vertragsverlängerungen zeigen auch, dass es in keinster Weise an Motivation oder Identifikation mit dem Verein fehlt. „Wir bauen für die nächsten Jahre eine schlagkräftige Truppe auf, mit der sich unsere Fans identifizieren können. Wichtig ist auch, dass den Spielern der Verein ans Herz gewachsen ist und wir gemeinsam am Turnaround arbeiten. Wir sind von allen voll überzeugt und wollten sie unbedingt weiter in der Altstadt sehen“, sagt Kevin Klammer. (Marinus Savary)