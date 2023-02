Trotz Platz zwei und fünf Neuzugängen: Elfinger visiert „einstelligen Tabellenplatz“ an

Von: Louisa Genthe

Rainer Elfinger will den Tabellenplatz mit dem TSV Ampfing halten © Michael Buchholz

Im Kader des TSV Ampfing hat sich einiges getan. Auf fünf Abgänge folgen fünf Neuzugänge. Trainer Rainer Elfinger stapelt trotz Platz zwei tief.

Ampfing – Fünf Abgänge, fünf Zugänge: Im Kader des Landesligisten TSV Ampfing gab es in der Winterpause einige Veränderungen. „Das kam ad hoc für uns. Wir konnten gar nicht richtig reagieren“, sagt Trainer Rainer Elfinger über die für ihn überraschenden Abgänge von fünf Spieler.

Atakan Akdemir möchte sich auf seine Tätigkeit als Jugendtrainer bei Wacker Burghausen konzentrieren. Lyubomir Veselov geht zurück nach Bulgarien und Urban Halozan verlässt Ampfing in Richtung Slowenien. Beide Abgänge ins Ausland haben laut Elfinger private Gründe. Zudem pausiert der 21-jährige Marcel Meingaßner vorerst.

TSV Ampfing rüstet gleich mit zwei Neuzugängen im Tor auf

Somit musste Ampfing für Nachschub im Kader sorgen. Die Transfers von Michael Angerer, Ruben Kroiss und Soungo Diakite waren schon vor der Winterpause eingetütet. Besonders auffällig ist aber die Verpflichtung von gleich zwei neuen Torhütern. Mit Routinier Marko Kao kommt ein alter Bekannter des Trainers. „Marko ist meine Nummer eins in Traunstein gewesen. Ein sehr guter, erfahrener Torwart“, sagt Elfinger.

Neben seiner Rolle zwischen den Pfosten wird Kao den Cheftrainer bei der Ausbildung des anderen Keeper-Neuzugangs unterstützen. Maximilian Habereder wechselte von Bezirksligist TuS Pfarrkirchen nach Ampfing. Der 19-Jährige kam bei den Niederbayern in der Vorrunde nicht zum Zug und sucht beim TSV eine neue Herausforderung. „Max hat sich vor der Winterpause gut präsentiert. Am Anfang ist es eher noch als Lernphase zu sehen“, erklärt Elfinger. Auf welchen Torwart der 56-Jährige in der Rückrunde setzt, wollte er noch nicht verraten. Fest steht allerdings, dass die Wahl zwischen Bozjak oder Kao fallen wird.

TSV Ampfing: Trainer Rainer Elfinger will vom Aufstieg in die Bayernliga nichts wissen

Mit einem aufgefrischten Kader startet der TSV Ampfing somit in die Rückrunde. Laut Elfinger haben sich die Ziele nicht verändert: „Schon vor der Saison war wichtig, dass man wegkommt von diesem Abstiegsgespenst. Wir wollten einen einstelligen Tabellenplatz anvisieren. Da sind wir auf einem guten Weg.“ Der letztjährige Abstiegskandidat steht nach 20 Spieltagen sogar auf dem zweiten Tabellenplatz.

Vom Aufstieg in die Bayernliga will Elfinger aber noch lange nichts wissen: „Wir machen einen guten Job, wobei uns vor der Winterpause die Luft ein bisschen ausgegangen ist.“ Das Ziel für die bereits laufende Vorbereitung ist deshalb eindeutig: Elfinger möchte die Sinne schärfen und mit voller Kraft und Konzentration im März in die restliche Rückrunde starten.

„Einige sind nur auf Umschalten. Viel Fußball spielen wollen wenige.“

Vor allem in der Defensive hat er klare Forderungen an seine Mannschaft: „Spielerisch gehören wir zu den Guten, aber wir müssen trotzdem in der Rückwärtsbewegung konzentriert sein. Wenn man in der Liga körperlich nicht dagegen hält, wird es schwierig.“.

Wichtig ist seiner Meinung nach, dass sich der TSV vor allem in puncto Körperlichkeit verbessert. „Einige Mannschaften schauen nur auf das Umschalten. Viel Fußball spielen wollen wenige“, analysierte Elfinger.

„Man fällt leicht zurück, wenn man nicht von Anfang an punktet. Die Liga ist eng.“

Ausfälle darf es dabei kaum geben, denn die Personaldecke der Ampfinger ist nicht besonders dick. „Viel passieren darf nicht. Wir haben einen guten Kader, der in der Landesliga bestehen kann“, glaubt Elfinger. Zum Auftakt nach der Winterpause wartet am 4. März mit dem FC Unterföhring gleich ein ganz schwieriger Gegner. „Man fällt leicht zurück, wenn man nicht von Anfang an punktet. Die Liga ist eng“, sagt TSV-Chefcoach mit Blick auf das Duell gegen den letztjährigen Vizemeister.

Sein Favorit auf die Meisterschaft und den direkten Aufstieg ist der aktuelle Tabellenführer. „Wir haben in Bruckmühl gewonnen, aber sie sind zu Recht acht Punkte vorne“, findet Elfinger. „Sie stehen stabil, verteidigen sehr gut und arbeiten sehr gut gegen den Ball.“ (Louisa Genthe)