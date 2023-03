Von ganz unten: Neu gegründete Herren-Mannschaft des TSV Weilheim startet in der C-Klasse

Von: Roland Halmel

Teilen

Kreisspielleiter Heinz Eckl erklärt, dass der TSV Weilheim als Zwischeneinsteiger ohne Wertung starten muss. © Halmel

Die vor einigen Wochen neu ins Leben gerufene Herren-Mannschaft des TSV Weilheim ist jetzt in den Spielbetrieb der C-Klasse eingeteilt worden.

Weilheim – „Die Mannschaft kann als Zwischeneinsteiger in der Saison generell nur ohne Wertung spielen“, wiederholte Kreisspielleiter Heinz Eckl die bereits davor getroffene Aussage. Eine entsprechende Regelung findet sich in den Durchführungsbestimmungen des Bayerischen Fußballverbandes (BFV).

Somit fließen die Ergebnisse der Meisterschaftsspiele mit Beteiligung der Weilheimer nicht in die Wertung der amtlichen Tabelle ein. Die TSV-Fußballer wurden der Gruppe E zugeteilt. Dort spielen sie gegen den SV Reichling II, den SV Herzogsägmühle II, den TSV Burggen II und den TSV Schongau II. Das wären auch die Gegner des SV Wessobrunn II gewesen, der ebenfalls in dieser Klasse gespielt hätte. Die SVW-Fußballer mussten ihre Reserve, die sich bekanntlich komplett dem TSV Weilheim angeschlossen hat, jedoch mangels Personal abmelden. Damit besteht die Gruppe E nur aus fünf Teams. Ihr erstes Spiel tragen die Weilheimer am 2. April aus. rh