Turnen bei den European Championships in München: Zeitplan, Modus, Tickets

Bei den European Championships geht es um Medaillen im Turnen

Im August 2022 findet mit den European Championships eine große Sportveranstaltung in München statt. 300 Teilnehmende messen ihr Können im Turnen.

München – 50 Jahre nach den Olympischen Spielen von 1972 erlebt die bayerische Landeshauptstadt wieder ein sportliches Ausnahme-Event: die European Championships 2022. In insgesamt neun verschiedenen Sportarten ermitteln die Mannschaften und Stars im Einzel ihre neuen Europameister. Mit dabei ist auch das Turnen der Frauen und Männer sowie der Junioren und Juniorinnen.

European Championships: Allgemeines zum Turnen

Das Turnen ist eine Sportart, bei der zahlreiche Disziplinen zur Auswahl stehen. Dazu gehören olympische Varianten wie das Geräteturnen, das Turnen auf dem Trampolin und die Rhythmische Sportgymnastik. Ebenfalls im Programm sind TeamGym, Sportaerobic und Sportakrobatik. Diese drei Sportrichtungen sind allerdings nicht olympisch.

Bei den European Championships 2022 sind die Athleten und Athletinnen für das Geräteturnen dabei. Die Zuschauer dürfen sich nicht nur auf die etablierten Stars und Mannschaften dieses Sports freuen, sondern können auch die Junioren und Juniorinnen und deren Talent bewundern. Beim Gerätturnen wird dem Körper viel abverlangt. Die Kunst besteht darin, bei den Schwungübungen harmonisch Schwerkraft und Hebel zu nutzen, um nahtlos in Halteübungen zu wechseln und kraftvolle Verlagerungen des Körpergewichts langsam und sauber auszuführen. Zu den Geräten gehören bei den Frauen und Juniorinnen:

Boden

Stufenbarren

Schwebebalken

Sprung

Die Männer und Junioren turnen an:

Ringen

Barren

Sprung

Reck

Boden

Pauschenpferd

Das Turnen an Geräten gehört zu den ältesten Sportarten. Die Disziplin ist seit den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit im Jahr 1896 olympisch.

Allgemeines zum Turnen bei den European Championships:

11. bis 21. August 2022

300 Teilnehmende

14 Medaillenentscheidungen

European Championships München: Termine beim Turnen

Die Wettbewerbe im Turnen finden im Rahmen der European Championships in München zusammen mit acht weiteren Sportarten statt und gehen vom 11. bis zum 21. August 2022. Zuschauer, die bestimmte Mannschaften oder Stars anfeuern möchten, richten sich nach diesem Zeitplan (Stand 17.01.2022, Änderungen der Termine vorbehalten):

11. August 2022, 10:00 – 19:55 Uhr: Qualifikation und Finale Mehrkampf Frauen

12. August 2022, 10:00 – 19:50 Uhr: Qualifikationen und Finale Mehrkampf und Team Juniorinnen

13. August 2022, 14:00 – 15:40 Uhr: Finale Team Frauen

14. August 2022, 10:00 – 13:04 Uhr: Finale Geräteturnen Juniorinnen

14. August 2022, 14:30 – 17:21 Uhr: Finale Geräteturnen Frauen

15. August 2022 – 17. August 2022: Pause im Turnen

18. August 2022, 10:00 – 19:56 Uhr: Qualifikation und Finale Mehrkampf Männer

19. August 2022, 10:00 – 20:20 Uhr: Qualifikationen und Finale Mehrkampf und Team Junioren

20. August 2022, 14:45 – 17:15 Uhr: Finale Team Männer

21. August 2022, 9:45 – 11:58 Uhr: Finale Geräteturnen Junioren

21. August 2022, 13:45 – 17:21 Uhr: Finale Geräteturnen Männer

Im Mehrkampf zeigen die Allrounder an allen Geräten, die für ihr Geschlecht vorgesehen sind, ihr Können und es zählt das Gesamtergebnis.

European Championships München: Austragungsort und Tickets

Die Wettbewerbe im Turnen finden in der Olympiahalle statt. Das ist der größte Austragungsort für Wettkämpfe bei den European Championships 2022 in München. Hier finden bis zu 15.500 Zuschauer Platz und freuen sich auf Stars wie Felix Remuta, den mehrfachen Deutschen Meister am Sprung.

Tickets sind als Einzelkarten für bestimmte Tage und als Kombi-Tickets für mehrere Veranstaltungen erhältlich. Einzelne Tickets kosten je nach Wettkampftag und Sitzplatz zwischen 20 und 90 Euro. Dabei gilt: Je näher Fans den Stars und Mannschaften sein möchten, desto höher fallen die Kosten aus. Außerdem sind Dauerkarten für alle Wettbewerbe im Turnen buchbar. Diese liegen zwischen 250 und 450 Euro. Günstiger sind die Paketpreise, wenn Zuschauer nur alle Wettkämpfe der Männer oder der Frauen besuchen.