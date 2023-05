Formel-1-Rennen in Imola vor Absage? Fahrerlager nach Regen-Chaos evakuiert

Von: Marcel Schwenk

Die italienische Region Emilia Romagna ist von starken Regenfällen betroffen. Droht dem Formel-1-Rennen in Imola daher die Absage?

Imola/München – Am Sonntag (21. Mai) soll in Italien der Große Preis der Emilia Romagna steigen. Seit rund zwei Wochen wird die Region allerdings von Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht. Fällt das Formel-1-Rennen in Imola damit buchstäblich ins Wasser?

Großer Preis der Emilia Romagna Strecke: Autodromo Enzo e Dino Ferrari Im Rennkalender seit: 2020 Rundenlänge: 4,909 km Rekordsieger: Max Verstappen (2x)

Überschwemmungen und Regenfälle: Fährt die Formel 1 in Imola?

Ganz so schlimm ist es anscheinend noch nicht, allerdings sollen die seit Anfang Mai mal mehr, mal weniger stark auftretenden Niederschläge noch bis zum Wochenende andauern. Twitter-Videos dokumentieren die Geschehnisse in der 70.000 Einwohner zählenden Stadt im Südosten von Bologna.

Auf einem Clip, den der französische Journalist und Kommentator Julien Febreau mit seiner Community teilte, sind große Wassermassen des Flusses Fiume Santerno zu sehen, die sich ihren Weg durch die Natur bahnen. Darüber hinaus berichtet er auch von einer Evakuierung des Areals rund um die Rennstrecke und der bereits anwesenden, mit Vorbereitungen betrauten Personen.

Das Bild auf der linken Seite zeigt Überschwemmungen in der Emilia Romagna am 3. Mai. Am Sonntag soll in Imola ein Formel-1-Rennen stattfinden. © Imago Images / Italy Photo Press; Imago Images / Shutterstock

Formel 1: Rennstrecke in Imola musste wohl evakuiert werden

„Alle Teams auf der Rennstrecke von Imola wurden soeben aufgefordert, das Gelände innerhalb von 30 Minuten zu verlassen. Sintflutartige Regenfälle und eine beginnende Überschwemmung einiger Gebiete sind natürlich der Grund dafür“, so Febreaue.

Auch der TV-Sender Sky postete bei Instagram ein ähnliches Video, hält aber fest: „Eine offizielle Absage des Imola-GPs gibt es noch nicht. Die Unwetterwarnung gilt auch erst einmal nur bis morgen.“

Formel 1: GP der Emilia Romagna für Sonntag geplant

Von Seiten der FIA gab es noch kein offizielles Statement bezüglich einer möglichen Absage des Rennens, zudem sollen die Regenfälle in Richtung Wochenende auch nachlassen. Eine Entscheidung über den Ablauf des Rennwochenendes wird wohl allerspätestens bis Freitagmorgen getroffen, dann ist das erste freie Training für 13.30 Uhr geplant.

Unterdessen hat Mick Schumacher die Formel-1-Rückkehr weiterhin im Visier. (masc)