Surf-Star stirbt grausamen Tod: Tochter mit herzzerreißendem Abschied

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Mikala Jones ist tot. Der Surf-Star verletzte sich bei seiner großen Leidenschaft so schwer, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam.

Jakarta – Spektakuläre Aufnahmen aus dem Wasser machten ihn berühmt. Jetzt ist Mikala Jones tot – der 44-Jährige starb bei seiner großen Leidenschaft, dem Surfen.

Mikala Jones Geboren: 3. April 1979, Hawaii Gestorben: 9. Juli 2023, Indonesien

Surf-Star Mikala Jones stirbt grausamen Tod

Jones erlangte vor allem dank seiner Surf-Videos aus den „barrels“, also den Wassertunneln, internationale Bekanntheit. In der Szene galt er als Revolutionär, gleichzeitig wurde er für seine Bescheidenheit geschätzt. Der Hawaiianer bezahlte seinen jüngsten Ritt in den Wellen nun mit dem Leben, wie internationale Medien berichten.

Jones war an der indonesischen Küste der Mentawai-Inseln unterwegs, als es offenbar zu einem schrecklichen Unfall kam. Sein Vater John Jones berichtete, dass sich sein Sohn folgenschwer am eigenen Surfbrett verletzt hatte: Demnach schlitzte sich Mikala mit der Finne seines Bretts den Oberschenkel auf, hierbei wurde auch die Oberschenkelarterie durchtrennt. Eine derartige Verletzung führt zu massivem Blutverlust. Die Wunde soll zehn Zentimeter lang gewesen sein.

Isabella Jones trauert um ihren verstorbenen Vater Mikala. © Screenshot Instagram / Isabella Jones

Tochter von Surf-Star Mikala Jones mit herzzerreißendem Abschied

Jones wurde zwar umgehend in ein Krankenhaus gebracht, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Sonntag, 9. Juli, in der Klinik. Er hinterlässt seine Frau Emma und die beiden gemeinsamen Töchter Violet und Isabella. Letztere meldete sich mit einer herzzerreißenden Botschaft auf Instagram.

Unter mehreren Bildern, die sie selbst als Kind und Jugendliche zusammen mit ihrem Vater beim Surfen zeigen, schrieb sie unter anderem: „Ich bin im Moment so ungläubig, das fühlt sich nicht real an. Ich liebe dich so sehr, Papa und ich wünschte, ich könnte dir noch eine letzte Umarmung geben. Ich wünschte, ich könnte dir nochmal sagen, wie sehr ich dich liebe und dir danken, dass du der beste Vater bist. Ich wünschte, du wärst noch hier bei uns, du solltest noch nicht gehen. Das ist zu früh. Ich wünschte, das wäre nie passiert und wir könnten morgen früh einfach aufwachen und zusammen surfen gehen.“

Isabella über ihren Vater Mikala Jones: „Du bist eine verdammte Legende“

Gleichzeitig sei sie aber auch „glücklich, dass er das getan hat, was er am meisten liebte“. Trotzdem werde das Leben „ohne dich nie wieder dasselbe sein“. Sie verabschiedet sich mit den Worten: „Ich werde immer an dich denken, Papa. Ich liebe dich so sehr, danke für alles. Flieg hoch. Du bist eine verdammte Legende.“

Eine Wintersport-Legende verlor jüngst ihren Ehemann – ebenfalls bei einem tragischen Sport-Unglück. (akl)