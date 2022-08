Erstklassig: Valleyer Golfer erspielen sich Platz in der 1. Bundesliga Süd

Nervenschlacht: Vor dem entscheidenden Einzel zwischen Vitek Novak und seinem Konkurrenten Jonathan Gard war die Stimmung auf dem Rasen in Straßlach angespannt. Feiern konnte das Team aus Valley – vollzählig angereist – am Schluss bis in die Morgenstunden. © Matthias Lettenbichler

Was für ein Herzschlagfinale – was für ein Jubel: Das Herren-Team des Golfclubs Valley hat den Aufstieg in die 1. Bundesliga Süd im dritten Anlauf geschafft und schlägt im neuen Jahr erstklassig ab.

Valley – „Darauf haben wir jetzt seit fünf oder sechs Jahren hingearbeitet und jetzt haben wir es endlich geschafft“, sagte Chef-Coach Danny Wilde nach dem entscheidenden Wochenende. Die Aufstiegsrelegation gegen den Golfclub Am Reichswald war eine wahre Nervenschlacht.

Team Valley war vollzählig angereist und nach einer starken Vorrunde in der 2. Bundesliga Süd mit 24 von 25 möglichen Punkten mangelte es auch nicht am Selbstvertrauen. Bei sommerlichen Temperaturen schenkten sich die beiden Teams auf der Anlage des Münchner Golfclubs in Straßlach nichts. Die Entscheidung fiel dementsprechend erst im letzten Einzel. Als Vitek Novak seinen Putt am 17. Loch versenkt hatte, standen die Valleyer als Sieger fest und großer Jubel brandete auf.

Entscheidung im letzten Einzel: Finale mit Spannung

Zuvor mussten die Valleyer ein hartes Stück Arbeit verrichten. Nach den Vierern, die am Sonntagvormittag ausgetragen wurden, führte der Konkurrent aus Nürnberg mit 2,5 zu 1,5 Punkten. Lediglich Noah-Elia Auner und Novak konnten ihr Duell für sich entscheiden.

Eric Dörrenberg und Nicolas Horder teilten die Punkte in ihrem Match mit dem Gegner. „Das hatten wir uns anders vorgestellt, wir wollten in den Vierern auf jeden Fall mehr Punkte holen. Der Gegner hat das gut gemacht und wir mussten in den Einzeln am Nachmittag hart arbeiten“, berichtete Wilde. Die Entscheidung mussten die Einzel bringen und alles lief auf ein furioses Finale hinaus.

Raphael Geißler, Florian Horder, Nicolas Horder und Auner gewannen ihre Duelle und so musste die Entscheidung zwischen Novak und seinem Konkurrenten Jonathan Gard fallen. Nach 17 gespielten Löchern lag Vitek mit zwei Punkten uneinholbar in Führung und die Aufstiegsfeier konnte beginnen.

Bundesliga-Saison beendet: Nächstes Jahr „mindestens die Klasse halten“

Vor allem die letzten neun Löcher des anspruchsvollen Kurses in Straßlach lagen den Valleyern in den Einzeln gut und brachten am Ende auch die Wende. Zuerst knallten in Straßlach die Sektkorken, dann wurde im heimischen Clubhaus noch bis in die Morgenstunden gefeiert, das bei der Ankunft des Aufstiegsteams aufgrund des Turniers um den Preis des Präsidenten ohnehin noch gut gefüllt war. „Wir haben noch bis drei Uhr morgens auf der Driving Range feucht-fröhlich gefeiert und es uns gut gehen lassen“, sagte Wilde. Als zukünftiger Teil der 1. Bundesliga schmeckte der Ochse vom Grill den Valleyern am Sonntagabend besonders gut.

Damit ist die Bundesliga-Saison beendet, im Herbst stehen noch etliche Turniere an. „Die Pause müssen wir nutzen, um zu Planen und uns vorzubereiten“, erklärte der Chef-Coach. Die Süd-Liga sei richtig stark. „Wir haben viel vor uns, denn wir wollen nächstes Jahr mindestens die Klasse halten.“ ts