Kommentar: Die Farce von Doha

In der Hitze der Nacht: Einer von vielen Ausfällen beim 50-km-Gehen.

Leichtathletik-WM

von Marc Beyer schließen

Kollabierende Athleten, leere Ränge,ein Marathonlauf mitten in der Nacht - es sind verstörende Bilder, die die Leichtathletik-WM in Doha produziert. Genau so, wie man sie im Vorfeld erwartet hat.