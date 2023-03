„Ich freue mich narrisch auf die neue Aufgabe“ – Feicht übernimmt Landesligist VfL Kaufering

Feicht wird den SC Oberweikertshofen II zum Sommer verlassen und den VfL Kaufering übernehmen © Stefan A. Schuhbauer

Christian Feicht wird im Sommer die Nachfolge von Ben Enthart (hört nach vier Jahren freiwillig auf) als Chefcoach von Landesligist VfL Kaufering antreten.

Sein Sohn Patrick (31) kommt mit, soll im Sturm Marcel Lex ersetzen und im Trainerstab mitarbeiten. Ex-SpVgg-Stürmer Feicht, der unter anderem auch schon den TSV Gilching oder den TSV Oberalting trainierte und 2022 den SC Weßling in die Kreisliga und damit zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte führte, ist im Nachbar-Landkreis Landsberg ein eher unbeschriebenes Blatt.

Aktuell trainiert er die zweite Mannschaft des SC Oberweikertshofen und soll das Team vor dem Abstieg aus der Kreisliga retten. „Kaufering ist eine tolle Geschichte für mich und Patrick. Ich bin richtig heiß auf den Job und freue mich narrisch auf die neue Aufgabe“, so der Vorstand einer Immobilien-Genossenschaft und selbstständige Versicherungsmakler, über die Herausforderung Kaufering.

Feicht sah seine künftige Mannschaft am Samstag erstmals beim Gastspiel in Oberweikertshofen – und er brachte gleich Glück. Denn der VfL beendete seine Negativserie von vier Niederlagen am Stück und feierte mit 1:0 den ersten Sieg nach der Winterpause. ebg