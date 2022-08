Schützen-Weltmeister aus dem Landkreis: Fichtl, Käpernick und Brader holen 19 Medaillen

Vorderladerschießen

Von Jonas Napiletzki schließen

Im Schatten der European Championships wurde in Pforzheim kürzlich eine Weltmeisterschaft mit Landkreis-Beteiligung ausgetragen – im Vorderladerschießen.

Landkreis – In ihrer Sportart messen sich Schützen in verschiedenen Disziplinen, etwa im Schwarzpulverschießen oder im Umgang mit Langwaffen und Flinten. In dem 26-köpfigen deutschen Team waren heuer sieben bayrische Schützen, darunter drei aus dem Landkreis Miesbach: Mit dem Junior Kilian Fichtl aus Hausham war neben den Routiniers Peter Käpernick (Waakirchen) und Leonhard Brader aus Fischbachau ein Neuling in die Nationalmannschaft gerückt.

Ausgetragen wurde die Weltmeisterschaft bei der Schützengesellschaft Pforzheim (Baden-Württemberg) nach Maßgabe der MLAIC, was für „International Committee der Muzzle Loaders Associations“ – dem weltweit führenden Gremium für den Wettbewerb mit Mündungsladewaffen – steht.

340 Schützen aus 22 Nationen treten an

Wie Brader unserer Zeitung nun berichtet, sei die Vorderlader-WM wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben worden. „Trotzdem hat sich die Anzahl der teilnehmenden Nationen, auch der aktuellen Weltpolitik geschuldet, auf unter 30 Verbände reduziert“, erklärt der Schütze aus Fischbachau.

In den 19 Disziplinen hätten sich in der Folge rund 340 Schützen mit über 1000 Starts aus allen fünf Kontinenten an den Ständen der SG Pforzheim eingefunden, um in Einzel- und Teamwertungen um Titel und Medaillen zu kämpfen. „Mit 98 Ringen sicherte sich Kilian Fichtl am dritten Wettkampftag den Titel des Juniorenweltmeisters mit dem Perkussionsgewehr“, sagt Brader. Weiter habe Fichtl die Silbermedaille bei seinem zweiten Start im Junioren-Liegendwettbewerb erhalten.

Bis zum letzten Tag der Meisterschaft musste Peter Käpernick auf seine Medaille warten – dafür räumte er nach 2016 und 2018 zum dritten Mal in Folge die Einzel-Goldmedaille des Musketenwettbewerbs ab. Ferner habe der Waakirchner den Vizetitel mit dem Perkussionsdienstgewehr erreicht. Insgesamt sei Käpernick, der als Allrounder gelte, in acht Mannschaften nominiert gewesen. „Er ging in keiner leer aus und war mit sechs Team-Gold- und zwei Team-Silbermedaillen erfolgreichster Medaillensammler der WM“, berichtet Brader.

Zu dritt holen die Landkreis-Schützen 19 Medaillen

Der Fischbachauer war aber auch selbst erfolgreich: Er holte drei Einzelmedaillen für Deutschland – alle in Silber. „Ich musste die Erfahrung machen, dass man als Schütze sein Ergebnis abliefert, aber die anderen Teilnehmer mit ihren Ergebnissen über die Platzierung entscheiden“, sagt Brader. Er freut sich dennoch über seine Vizetitel in den Einzelwertungen Perkussionsgewehr liegend, Steinschlossgewehr liegend und Luntengewehr kniend – und zusätzlich über vier Goldmedaillen bei jedem seiner vier Mannschaftsstarts.

Mit 19 Medaillen – zwölf goldenen und sieben silbernen – haben die Landkreis-Schützen zum Gesamterfolg der Deutschen (34 Goldmedaillen) erheblich beigetragen. Ihre Mannschaft war die erfolgreichste unter den 22 teilnehmenden Ländern. Zu dritt hatten Fichtl, Käpernick und Brader mehr als ein Drittel der deutschen Goldmedaillen.

In Pforzheim wurde die WM bereits zum dritten Mal ausgetragen – nach 1989 und 2012. Während die MLAIC ihr 50. Bestehen feiert, wolle sie ihren Wettkampf eben in der Stadt austragen, aus der der größte Mitgliedsverband kommt, meint Brader. Und auch wenn das Teilnehmerfeld etwas kleiner ausgefallen sei: Gelohnt hat es sich für die Deutschen auf jeden Fall. nap