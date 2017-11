Uwe Hück ist einer, der oft im Fernsehen kommt. Ein Gewerkschafter, der schnell laut wird, mit dem Talkshows emotional werden. Vorgestellt wird der Betriebsrats-Chef von Porsche als „ehemaliger Europameister im Thaiboxen“. Mit 55 steigt er immer noch in den Ring, nun gegen Boxstars. Das tut weh. Warum nur macht er das?

Und wieder ging es durch mit Francois Botha, dem Boxer aus Südafrika, genannt „Der Weiße Büffel“.

Fast wie damals, 1999 in Las Vegas. Schwergewichts-Kampf gegen Mike Tyson, die erste Runde endet, doch Botha schlägt nach dem Gong noch einmal zu. Folge: Tyson wütend, aus dem Kampf wird eine Schlägerei, plötzlich ist eine Unmenge von Leuten im Ring, die Security muss die beiden Boxer voneinander trennen und einen jeden in seine Ecke drängen.

Sechzehn Jahre später, ein neuer Kampf, Beginn der fünften Runde. Normal puffen die Gegner noch kurz die Handschuhe aneinander, ehe sie loslegen, doch Francois Botha, noch immer büffelig, hält sich nicht daran und setzt dem anderen die Rechte klatschend an die Wange. Unsportlich, das Publikum buht.

Der Schauplatz ist nicht mehr das MGM Grand in Vegas, sondern eine Halle in Ludwigsburg. Und der Gegner nicht die Urgewalt Mike Tyson, sondern ein Deutscher, der kein Berufsboxer ist. Sondern Betriebsratsvorsitzender bei Porsche und VW und dort auch im Aufsichtsrat: Uwe Hück. Er steckt den unerwarteten Schlag weg, vor der nächsten Runde hält er die Hände dann demonstrativ zur Deckung hoch. Gelächter bei den Zuschauern und nun auch bei Büffel Botha. Alles gut, es lebe die Freundschaft. Nach acht Runden fallen sie sich in die Arme und nehmen die – erwartbare – Wertung des Kampfgerichts entgegen: ein Unentschieden.

Das war 2015, und knapp zwei Jahre später haben sie sogar noch einen Rückkampf veranstaltet: Botha – Hück, diesmal in Südafrika. „Da hat der aber einen draufgekriegt“, sagt Hück, 55.

Vollwaise im Heim:Sport rettete ihn

Uwe Hück ist ein bekannter Kopf, er hat ein Talkshowgesicht. Bei „Hart aber fair“ war er am öftesten, bei Anne Will hat er „die Gesprächsleitung übernommen“, ein Youtube-Hit ist eine scharfe Auseinandersetzung mit Moderatorin Marietta Slomka im heute-Journal. Zuletzt hat er abgesagt, weil es immer nur um den Dieselskandal ging, mit dem sein Arbeitgeber zu tun hat. Hück hat da eine klare Meinung in Richtung der Werks-Oberen: „Die Kunden zu bescheißen, ist unanständig. Und die’s gemacht haben, gehören in den Knast.“ Doch lieber will er über das Bildungssystem in Deutschland sprechen. Er hält es für marode – und auch darum boxt er. Mit dem Geld, das er einnimmt, finanziert er seine Lernstiftung, „sie hat mich in den vergangenen zwei Jahren 1,4 Millionen Euro gekostet“. Hück will mit ihr zeigen, dass jeder die Chance auf Bildung haben sollte.

Es war ja auch sein Weg ein schwieriger. Uwe Hück ist ein Waisenkind, seine Eltern verunglückten tödlich, er wuchs in Kinderheimen auf, wurde auf die Sonderschule geschickt, ein Bruder brachte sich um. Er war aggressiv, „in der Schule bin ich ins Klassenzimmer gegangen, ohne die Tür aufzumachen“.

An Weihnachten holte ihn niemand ab aus dem Heim, er verzog sich dann in den leeren Schlafsaal, blätterte in der Bibel und sagte: „Wenn’s dich da oben gibt . . .“ Er machte dem lieben Gott ein Versprechen: „Groß, stark, mächtig werden.“ Heute sagt Uwe Hück: „Der Start ins Leben ist nicht entscheidend, sondern das Ankommen.“

Ihm hat der Sport geholfen. Er wurde fürs Thaiboxen entdeckt, eine Variante des Faustkampfs, bei der man auch mit den Füßen tritt – aber Respekt und Fairplay erlernt. Er gewann Kämpfe, „und zum ersten Mal haben mir Leute zugejubelt“. Uwe Hück wurde in Pforzheim, wo es Boxstars gab wie Rene Weller und Markus Bott, zur Kampfsportgröße. Zweimal Europameister. Doch sein Manager linkte ihn: „Er hat für meine Kämpfe 20 000 D- Mark kassiert. Bei mir angekommen sind 2000.“

Uwe Hück hatte große Pläne: Er wollte Weltmeister werden – in Thailand, im Mutterland seines Sports. Das musste er finanzieren. Er las eine Anzeige: Porsche würde Lackierer für die Nachtschicht suchen. Lackierer hatte er gelernt. Porsche stellte ihn ein. Es waren die 80er-Jahre, da herrschte eine strenge Hierarchie, es gab in der Porsche-Fabrik einen Meister, der die anderen triezte, sie beleidigte.

„Ich habe eine kurze Zündschnur“, sagt Uwe Hück, „vor allem, wenn ich Unrecht sehe.“ Da schwillt die Halsschlagader an, auch deswegen, so glaubt er, holt man ihn heutzutage in Talkshows. Damals nahm er sich den unverschämten Meister zur Brust. Er, der einfache Arbeiter.

Der Beginn einer Karriere. Die Kollegen waren beeindruckt von so viel Courage. Sie wollten, dass er sie als Vertrauensmann vertrete, dann wählten sie ihn zum Betriebsrat. Hück bildete sich juristisch („Arbeits- und Sozialrecht“), er schoss nach oben. Betriebsratsvorsitzender. Er war mittendrin in der Übernahmeschlacht, die ab 2005 zwischen Porsche (12 000 Mitarbeiter) und dem größeren Bruder Volkswagen (400 000) tobte. Mittlerweile sitzt der Betriebsrat Hück in den Aufsichtsräten, ist ein mächtiger Mann und so etwas wie die Stimme Porsches. Ist er schon zu arbeitgeberfreundlich? Er sagt, er habe ein Interesse daran, dass die Firma, für die er arbeitet, reich sei: „Denn dann kann ich was für die Belegschaft holen.“

Was durch die Laufbahn bei Porsche auf der Strecke blieb, waren die Thaibox-Ambitionen. Es gab keinen WM-Kampf. Doch er hat weiter trainiert, und die Auseinandersetzung im Ring ist ein wichtiger Programmpunkt bei seiner Lernstiftung in Pforzheim, der Stadt mit der höchsten Jugendarbeitslosigkeit Baden-Württembergs. Dadurch, dass er sich mit problematischen Jugendlichen beschäftigt, „gebe ich ihnen eine Würde“. Er lehrt: „Dein Trikot schwitzt nicht von alleine, du musst was dafür tun.“ Er stellt sich selbst zum Sparring in den Ring.

Und Uwe Hück hat angefangen mit den Kämpfen im klassischen Boxen gegen die Größen der Branche. Botha, das muss man wissen, war mal Weltklasse, er hat Axel Schulz geschlagen (Hück: „Leider hat er vergessen, dass er dabei gedopt war“) und gegen Wladimir Klitschko um den Weltmeistergürtel geboxt. Dann ist Hück gegen Luan Krasniqi angetreten, Schwergewichtler, der für Deutschland 1996 Olympia-Bronze gewann und als Profi die WM-Chance gegen den Klitschko-Bezwinger Lamon Brewster hatte. Vor ein paar Wochen erst hat Uwe Hück sich mit Firat Arslan gemessen. Der ist, anders als Botha und Krasniqi, immer noch aktiv, hält mit 47 Jahren einen Europameistertitel.

Arslan – Hück war eine Charity-Veranstaltung für Eduard Gutknecht, einen deutschen Boxer, der zum Pflegefall wurde. Es kamen 70 000 Euro für die Familie zusammen, über dem Ring hing die Flagge der IG Metall.

Gegen Firat Arslan wird Uwe Hück im Februar 2018 erneut boxen, diesmal in der Türkei. „Das Geld kriegen türkische Kinderheime“, kündigt Hück an – aber es geht ihm auch um eine politische Aussage. „Die Türkei ist unser Nachbar. Nachbarn kann man sich nicht aussuchen, man muss mit ihnen auskommen. Zu sagen, die Türkei ist kein demokratisches Land, bringt nichts.“ Firat Arslan ist Deutsch-Türke, mit ihm will Uwe Hück eine Botschaft loswerden: „Wenn ihr Politiker nicht zusammenkommt, dann müssen wir es machen.“ So will er die Gespräche zwischen dem türkischen Präsidenten Erdogan und der deutschen Seite wieder in Schwung bringen.

Und es geht noch eine Nummer größer, wie Uwe Hück neulich bei einer Veranstaltung der Münchner Macromedia-Hochschule verriet: Sein Kumpel und SPD-Parteifreund Gerhard Schröder soll für ihn bei Wladimir Putin vorfühlen. Uwe Hück will in Russland in den Ring steigen. Gegner? Er würde sich Nikolaj Walujew nicht verweigern, dem 2,14-Meter-Klotz, der Weltmeister war und nun Angeordneter der Duma ist. „Ich will, dass wir die Russen nicht länger beschimpfen – aber ich will auch dem Putin sagen, dass er die Atomwaffen besser unten lässt.“

Das klingt nach naivem Weltverbesserungsansatz, aber kommt nicht von irgendwem. Hück ist seit 30 Jahren in der SPD, zu seinem 50. Geburtstag hielt Sigmar Gabriel die Festrede („Du bist der Porsche unter den Betriebsratsvorsitzenden“), wie gesagt ist er dicke mit Schröder, und in Baden-Württemberg gab es Planspiele, den Porsche-Mann zum Ministerpräsidenten-Kandidaten auszurufen. Zu einem Wechsel in die Politik hat Uwe Hück sich noch nicht entschließen können, „aber Frau Merkel habe ich schon gedroht, dass ich ein Konzept hätte: ,Merkel braucht Glück, doch Deutschland braucht Hück.’“

Seine Energie investiert er aber vorerst noch anders. Und er hat viel davon. Urlaub ist Hück ein Graus. „Ich war mal in Italien, aber habe nach einer Stunde festgestellt: Da gibt’s kein Rednerpult. Langweilig.“ Er verfolgt lieber seine Projekte. In Vietnam soll ein Kinderheim entstehen, es ist die Heimat seiner Frau, die mit der Flüchtlingswelle der „Boat People“ Ende der 70er-Jahre nach Deutschland kam, zwei seiner drei Söhne stammen ebenfalls aus Vietnam.

„Es muss weh tun,um realistisch zu sein“

Und er trainiert: „Sechsmal die Woche.“ Er rechnet: Acht Stunden Schlaf, zehn, elf Stunden Arbeit, also bleibt Zeit übrig. Er hat einige Trainer, unter ihnen den bekannten und dauerheiseren Uli Wegner. „Auch Axel Schulz und Wladimir Klitschko geben mir Tipps, ich klaue gerne die Intelligenz der anderen.“

Sein Training, sagt er, „ist sehr hart, um den Körper zu bekommen, den ich habe“. Er will nicht als Clown im Ring wahrgenommen werden, „da kann man nicht als Waschtrommel hingehen; schließlich zahlen die Leute Eintritt. Die Karten kosten bis 500 Euro.“ Er will professionell sein.

Die Kämpfe schmerzen, Hück holt sich „Blaue Flecke für gute Zwecke“. Da mag der Gegner rücksichtsvoll mal Tempo rausnehmen und einen Schlag nicht durchziehen – egal: „Es tut weh. Aber das muss es auch, wenn es realistisch werden und vom Herzen kommen soll. Sonst nehmen es einem die anderen nicht ab.“ Es geht stets über acht Runden, Hück geht in den jeweils zwei Minuten immer mutig nach vorne. Holt er ein bisschen von seiner verloren gegangenen Thaibox-Karriere nach? „Im Unterbewusstsein mag das eine Rolle spielen“, räumt er ein.

Er kann ja auch was. Firat Arslan hat gesagt, „dass man schon aufpassen muss, dass Uwe seine Rechte nicht durchbringt. Die Schläge spüre ich sogar durch die Deckung.“ Hück sagt: „Firat wollte einen starken Gegner haben, den hat er bekommen. Wenn meine Rechte trifft, wird’s dunkel am Tag.“ Gut, ein Schuss (Selbst-)Ironie ist dabei. „Wer mir vor dem Kampf in die Augen schaut, soll sagen: ,Scheiße, der meint es ernst.’“

Uwe Hück hat in seinem Leben, das so unglücklich begann, keine Ziele gesetzt. Jetzt aber nimmt er sich eines vor: „Ich möchte mit 60 noch im Ring stehen.“ Er hat noch Gegner auf dem Zettel: Marco Huck, der Ex-Weltmeister im Cruisergewicht, würde schon wegen des Namens passen („Hück gegen Huck“) – und warum nicht Wladimir Klitschko? Den lässt er sich mal sortieren nach dem Rücktritt, irgendwann wird er seine Idee vortragen. Obwohl ja absehbar ist: „Er ist einzigartig und gut. Es wird wehtun. Aber ich würde es machen.“