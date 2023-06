Weiter warten auf die Jubiläumsauflage

Bild aus alten Tagen: Letztmals wurde der Osterfelder-Berglauf vor Corona im Jahr 2019 ausgetragen. Auch heuer findet das Rennen erneut nicht statt – weil sich niemand um die Ausrichtung gekümmert hat. © Andreas Mayr

Auch in diesem Jahr findet der Osterfelder-Berglauf erneut nicht statt. Die Hoffnung, dass es doch noch zur 40. Jubiläumsauflage kommt, wird beim langjährigen Organisator Wolfgang Plümpe immer geringer. Doch ganz ausgeschlossen ist ein Comeback des beliebten Rennens in Zukunft nicht.

Garmisch-Partenkirchen – Die Hoffnung, dass die 40. Auflage des Osterfelder-Berglaufs irgendwann doch noch stattfindet, hat Wolfgang Plümpe inzwischen aufgegeben. „Daran glaube ich nicht mehr“, sagt er schwermütig: „Wenn nicht doch einer das Ruder übernimmt, den ich bislang noch nicht kenne.“ Über 39 Jahre hinweg hatte der Hamburger den Traditionslauf gemeinsam mit seiner Frau Anne organisiert, ihn groß gemacht, weit über die Grenzen von Garmisch-Partenkirchen hinaus etabliert. Um die hundert Teilnehmer quälten sich bei der Premiere 1980 die 11,9 Kilometer und 1297 Höhenmeter hinauf. Mit der Zeit wurden es immer mehr – aus Norddeutschland, Österreich oder Südtirol reisten sie an. Bis 2020 Corona kam.

Zwei Jahre lang legte das Virus praktisch alles still, selbstredend auch den Osterfelder-Berglauf. Doch als im Vorjahr das Leben – wie man es vor der Pandemie kannte – aus dem Dornröschenschlaf erwachte, blieb der beliebte Wettbewerb auf der Strecke. Diesmal machte der G7-Gipfel auf Schloss Elmau der Jubiläumsauflage einen Strich durch die Rechnung. Einfach um ein paar Wochen verschieben war für Plümpe keine Option, schließlich stand der ursprüngliche Termin lange im Voraus fest. „Andere Vereine haben sich danach gerichtet. Hätten wir verschoben, wären wir den Kollegen ins Geschirr gefahren. Und das macht man nicht.“

Gesicht des Laufs: der langjährige Organisator Wolfgang Plümpe. © Andreas Mayr

Etwas frustriert kündigte er nach der dritten Absage in Serie seinen Rücktritt an. Zumal es auch gesundheitlich nicht mehr ging. Vor drei Jahren hat er ein neues Knie bekommen, heuer wird er 83 – keine Schande also. Und ein Nachfolger schien auch gefunden. Unter der Leitung von Peter Gnilka, seines Zeichens Zweiter Vorstand des TSV Partenkirchen, wollte die LAG Garmisch-Partenkirchen künftig die Organisation übernehmen. Plümpe sagte seine Unterstützung zu. „Ich wollte helfen, Tipps geben“, erklärt er. So wie er es auch beim Eibsee-Crosslauf getan hatte, der zweiten von ihm ins Leben gerufenen Veranstaltung, die inzwischen in den Händen des SC Eibsee Grainau liegt.

LAG-Verantwortlicher weckt Hoffnung

Doch anders als in Grainau meldete sich von der LAG niemand bei ihm. „Ich habe nie wieder etwas gehört, keine Nachricht bekommen, ob ich helfen kann.“ Dafür erreichten ihn in den vergangenen Wochen viele Anrufe von Sportlern, die wissen wollten, wie es denn in diesem Jahr mit dem Berglauf aussieht. Alle musste er enttäuschen. Selbst die Initiative ergreifen, einen Anstoß geben, nachbohren, wollte er dennoch nicht. „Wenn der Lauf so unwichtig ist, brauche ich nicht hinterherlaufen“, sagt er enttäuscht.

Gibt die Hoffnung noch nicht auf: Routinier Peter Gnilka. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Bei Gnilka stößt er damit auf Verständnis. Der will sich auch gar nicht erst aus der Verantwortung stehlen. „Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe Wolfgang Plümpe versprochen, dass ich das übernehme.“ Am Ende musste sich der 82-Jährige eingestehen, dass er sich schlichtweg zu viel vorgenommen hatte. Zu viel Zeit beanspruchen seine Tätigkeiten als Trainer bei der LAG, Schüler- und Jugendwart im Bayerischen Leichtathletik-Verband und stellvertretender Vorsitzender des Sportkreises Garmisch-Partenkirchen im Bayerischen Landes-Sportverband. „Es hat zeitlich einfach nicht gepasst. Und bevor ich etwas Blödes mache, das dann nicht hinhaut, lasse ich es lieber bleiben.“

Immerhin: Gänzlich begraben will Gnilka den Osterfelder-Berglauf nicht. Auf eine 40. Jubiläumsauflage 2024 hätte er „an und für sich schon Lust“. Auch wenn er realistisch bleibt: „Ich kann nichts garantieren, will aber auf jeden Fall versuchen, das Rennen zu organisieren.“ Worte, die bei Plümpe doch nochmal etwas Hoffnung wecken dürften.