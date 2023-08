Wettfahrt ohne Tegernsee-Thermik: 55. Bierschiffregatta trotz kuriosem Wetter erfolgreich

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Kein typischer Wind: Trotz schwieriger Thermik sicherten sich Ulrich Killer mit Sohn Moritz und Melanie Schwatzer mit ihrem Holzdrachen den zweiten Platz. Das Schiff war das älteste bei der Regatta – es stammt aus dem Jahr 1963. © privat

Es waren außergewöhnliche Wetterbedingungen bei der 55. Bierschiffregatta, die traditionell Mitte August auf dem Tegernsee ausgetragen worden ist.

Gmund – Nur wenige Stunden nachdem die Segler des Tegernseer Touring Yacht-Clubs Gmund ihre Boote im Hafen oder an einer Boje festgemacht hatten, spülte es Stand-Up-Paddler von ihren Boards und einige andere Bootsfahrer gerieten in Seenot. Viele Freizeitsportler hatten, wie berichtet, die Sturmwarnung ignoriert und mussten an jenem Abend von Wasserwacht und DLRG gerettet werden.

„Kein vernünftiger Segler fährt da noch raus“, erklärt Ulrike Hiebl, Sprecherin des Yacht-Clubs. Und so waren die 27 Mannschaften von den ansässigen Yachtclubs, die aus Oberbayern und vom Salzburger Land gekommen waren, froh darüber, während Sturm, Starkregen und Gewitter schon bei der Siegerehrung im Zelt des Yacht-Clubs zu sitzen. Doch auch vor dem Aufziehen des Unwetters war die 55. Regatta eine Besondere. „Der Wind war komisch“, fasst Hiebl auf Nachfrage zusammen.

Keine klassische Tegernsee-Thermik

Die klassische Tegernsee-Thermik, die vor allem bei Hochdruck zustande kommt, weht von Norden oder Nordosten. „Doch der Wind kam von Westen und hat die Thermik zerstört.“ Entsprechend seien die Segelschiffe, die Mittags nach einer Startverschiebung im Norden losgesegelt waren, im Süden des Sees mehr oder minder zum Stehen gekommen. „Wir haben geschaut, von wo der Wind kommt“, erklärt Hiebl. Dabei habe sich freilich jeder einen Vorteil durch die richtige Position verschaffen wollen. „Aber vorhersagen kann die Richtung niemand genau.“

Wider Erwarten habe dann frischer Ostwind auf der langen Vorwindstrecke unter Spinnaker (Vorsegel, Anm. d. Red.) eingesetzt, sodass die Mannschaften, die sich mehr für die Seemitte oder das Westufer entschieden hatten, nicht profitieren konnten, erklärt Hiebl. „Eine schwierige Wetterlage“, auch für routinierte Segler. Bis dahin lagen Maximilian und Moritz Stöckl vom Yacht-Club am Tegernsee mit ihrer „Blu 26“ vorne, gefolgt von Klaus und Rosi Wilfert vom Tegernseer Touring Yacht-Club mit ihrer „J80“ und dem Vorjahressieger Peter Singer mit seiner Soling.

Organisatoren und Gewinner: (v.l.) Ulrich Killer, Melanie Schwatzer, Moritz Killer (alle zweitplatziert), Christian Schmidt, Petra Schütz (Erster Platz), Werner Seitz (Vorstand), Rafael und Evi Berleb (Dritte). © Privat

Die Goldene Wendemarke, ein seit 2019 von Peter Mühlbaur gespendeter Wanderpreis, sicherten sich letztlich Christian Schmidt und Petra Schütz vom Yacht-Club am Tegernsee mit ihrer Tempest. Zweitplatziert wurden Ulrich Killer mit Sohn Moritz und Melanie Schwatzer mit dem ältesten Schiff der Regatta. Der Holzdrachen feiert heuer seinen 60. Geburtstag.

Der dritte Platz ging an Rafael und Evi Berleb vom Yacht-Club am Tegernsee auf einer „VX One“. Peter Singer mit Ulrike Hiebl und Hannes Heim vom Touring Yacht-Club sicherten sich den vierten Platz, vor Johannes Roßteuscher mit Jürgen Herein, ebenfalls vom Touring Yacht-Club, auf einem Flying Dutchman.

H-Boot-Sieger: Georg (vorne) und Michael Kellermann mit Louis Zacherl und dem Fritz-Schock-Gedächtnispreis. © privat

Der Fritz-Schock-Gedächtnispreis, der traditionell gleichzeitig mit der H-Boot-Flotte ausgesegelt wird, ging erneut an Georg Kellermann. Er nahm heuer erstmals als Rollstuhlfahrer mit Michael Kellermann und Louis Zacherl teil – und segelte dabei nicht weniger erfolgreich als im Vorjahr. „Hut ab – ein Vorbild und ein Mutmacher für jeden“, betont Ulrike Hiebl. Sie freute sich Landmanagerin Christine Spieß und den Teilnehmern über die gelungene Regatta, gerade noch rechtzeitig vor den „bedrohlich dunklen Wolken“.