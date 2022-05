Wimbledon: Termin, Ort, Modus, Geschichte - Alle Infos zum Tennis-Turnier

Wimbledon ist das einzige große Turnier weltweit, das auf Rasen ausgetragen wird. Rekordsieger sind Roger Federer sowie Martina Navrátilová.

München – 2020 wurde das Turnier wegen der COVID-19-Pandemie noch abgesagt. Die 134. Austragung fand von 28. Juni bis 11. Juli 2021 statt. In diesem Jahr findet das dritte Grand Slam-Turnier der Saison von 27. Juni bis 10. Juli 2022 statt. Sonntag, der 3. Juli, wird heuer nicht nur zum ersten Mal fester Bestandteil des Turnierplans sein, sondern auch im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum des Center Courts stehen – zwischen dem zweiten und dritten Spiel ist dabei ein besonderer Moment geplant.

Es wird auch ein Tag für die lokale Gemeinschaft sein – mit Tickets, die an Anwohner, Schulen, Wohltätigkeitsorganisationen und Gemeindegruppen verteilt werden. Erstmals in der langen Geschichte des berühmtesten Tennisturniers der Welt werden heuer aufgrund des Ukraine-Kriegs russische und weißrussische Spieler und Spielerinnen vom Turnier ausgeschlossen.

Wimbledon – Stats & Facts

Auflage: 135. Wimbledon Championships

Termin: 27. Juni – 10. Juli

Austragungsort: Church Rd, London SW19 5AG, Vereinigtes Königreich

Vorsitzender des All England Club: Ian Hewitt

Belag: Rasen

Titelverteidiger (Herren-Einzel): Novak Djokovic (SRB)

Titelverteidigerin (Damen-Einzel): Ashleigh Barty (AUS)

Titelverteidiger (Herren-Doppel): Nikola Mektić (CRO) / Mate Mate Pavić (CRO)

Titelverteidigerinnen (Damen-Doppel): Hsieh Su-wei (TPE) / Elise Martens (BEL)

Titelverteidiger (Mixed): Neal Skupski (GBR) / Desirae Krawczyk (USA)

Website: www.wimbledon.com

Wimbledon – der Spielplan 2022

27.06.2022 - 28.06.2022: 1. Runde Herren- und Dameneinzel

29.06.2022 - 30.06.2022: 2. Runde Herren- und Dameneinzel

01.07.2022 - 02.07.2022: 3. Runde Herren- und Dameneinzel

03.07.2022 - 04.07.2022: Achtelfinale Herren- und Dameneinzel

05.07.2022 - 06.07.2022: Viertelfinalspiele Herren- und Dameneinzel

07.07.2022: Halbfinalspiele Dameneinzel

08.07.2022: Halbfinalspiele Herreneinzel

09.07.2022: Finale Dameneinzel

09.07.2022: Finale Herren- und Damendoppel

10.07.2022: Finale Mixed

10.07.2022: Finale Herreneinzel

Dieser (geplante) Spielplan kann sich noch kurzfristig ändern.

Wimbledon – der Modus

In der ersten Hauptrunde der Einzel-Wettbewerbe von Wimbledon treten jeweils 128 SportlerInnen an. Im Doppel gibt es 64 Teams, die um die Trophäen kämpfen. Gespielt wird „best of five“, also drei Gewinnsätze.

Eine Änderung im Spielmodus sämtlicher Grand Slam-Turniere wird erstmals bei den diesjährigen French Open zu Einsatz kommen: Die Veranstalter der Australian Open in Melbourne, Roland Garros in Paris, Wimbledon in London und der US Open in New York haben sich auf eine einheitliche Tiebreak-Regel geeinigt. Seit einiger Zeit war nämlich bei allen Events im Entscheidungssatz eine unterschiedliche Regel geltend. Ab sofort wird das Tiebreak auf zehn Punkte gespielt, wobei zwei Punkte Unterschied sein müssen. Diese Neuerung gilt für sämtliche Einzel- und Doppel-Bewerbe sowie Nachwuchs- und Rollstuhl-Konkurrenzen.

Wimbledon – die Geschichte des dritten Grand Slam-Turniers im Jahr

Das Turnier an Church Road ist für viele Tennisfans das traditionellste und berühmteste Tennisturnier der Welt. Die ersten „Lawn Tennis Championships“ begannen am 9. Juli 1877 auf einem Gelände an der Worple Road in Wimbledon und wurden vom All England Lawn Tennis and Croquet Club ausgetragen. Der Anlass dafür war aus heutiger Sicht eher kurios: Es mussten 10 Pfund für eine Rasenwalze, die erneuert werden musste, finanziert werden. So entstand die Idee, ein Turnier abzuhalten und dafür Eintrittsgeld von den Zuschauern zu verlangen. Was danach folgte, füllt zahlreiche Seiten von Geschichtsbüchern:

Wimbledon war zu Beginn reine Männersache, erst 1884 wurden die Wettbewerbe für Dameneinzel und Herrendoppel eingeführt.

Damendoppel und Mixed wurden 1913 ins Turnierprogramm aufgenommen.

1922 wurde ein neuer Tenniskomplex an der Church Road eingeweiht, und das für 15.000 Zuschauer ausgelegte Stadion entwickelte sich zum „Mekka des Tennissports“.

1937 wurden die Championships erstmals im Fernsehen übertragen.

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wurde eine Austragung des Tennisturniers infolge der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 abgesagt.

Die Regel „Spielkleidung überwiegend in Weiß“ wurde 1963 eingeführt, bevor 1995 die Regel „Fast vollständig in Weiß“ eingeführt wurde.

Tradition ist auch, dass das Publikum traditionell Erdbeeren mit Sahne zu sich nimmt.

Tradition ist aber auch, dass der erste Sonntag des Turniers spielfrei, also ein Ruhetag ist.

Das Eröffnungsspiel findet auf dem Centre Court statt und ist dem Titelverteidiger im Herreneinzel vorbehalten.

Mit Georg V. war ab 1907 erstmals ein Mitglied der britischen Königsfamilie in Wimbledon zu Gast gewesen. Also wurde 1922 eine königliche Loge mit 74 Sitzen eingerichtet, die den Mitgliedern der Königsfamilie, Politikern, Sportlern und sonstigen geladenen Prominenten vorbehalten sind.

Seit 1969 stand der Herzog von Kent dem All England Tennis Club vor – im Jahr 2021 legte der Cousin von Königin Elisabeth II. nach den Championsships an der Church Road sein Amt nieder.

dem All England Tennis Club vor – im Jahr 2021 legte der Cousin von Königin Elisabeth II. nach den Championsships an der Church Road sein Amt nieder. Bis zu einer Regeländerung im Jahre 2003 wurde von den Spielern bei der Siegerehrung erwartet, vor den Mitgliedern der Königsfamilie mit einem Knicks (Damen) oder einer Verbeugung (Herren) höflich ihren Respekt zu bekunden.

Wimbledon – mehrfache Sieger im Herren-Einzel

Roger Federer (SUI), 8 Titel: 2003–2007, 2009, 2012, 2017

Pete Sampras (USA), 7 Titel: 1993–1995, 1997–2000

Novak Djokovic (SRB), 6 Titel: 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021

Björn Borg (SWE), 5 Titel: 1976–1980

Boris Becker (GER), 3 Titel: 1985, 1986, 1989

John McEnroe (USA), 3 Titel: 1981, 1983, 1984

Jimmy Connors (USA), 2 Titel: 1974, 1982

Stefan Edberg (SWE), 2 Titel: 1988, 1990

Rod Laver (AUS), 2 Titel: 1968, 1969

Andy Murray (GBR), 2 Titel: 2013, 2016

Rafael Nadal (ESP), 2 Titel: 2008, 2010

John Newcombe (AUS), 2 Titel: 1970, 1971

Wimbledon – mehrfache Siegerinnen im Damen-Einzel

Martina Navrátilová (USA), 9 Titel: 1978, 1979, 1982–1987, 1990

Steffi Graf (GER), 7 Titel: 1988, 1989, 1991–1993, 1995, 1996

Serena Williams (USA), 7 Titel: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016

Venus Williams (USA), 5 Titel: 2000, 2001, 2005, 2007, 2008

Billie Jean King (USA), 4 Titel: 1968, 1972, 1973, 1975

Chris Evert (USA), 3 Titel: 1974, 1976, 1981

Evonne Goolagong Cawley (AUS), 2 Titel: 1971, 1980

Petra Kvitová (CZE), 2 Titel: 2011, 2014

Wimbledon – die Trophäe im Herren-Einzelbewerb

Darauf bestehen die Fotografen Jahr für Jahr: Denn der Kuss des Siegers auf einen der berühmtesten Siegespokale der Tennisgeschichte ist bereits legendär. Der silberne Henkelpokal wird seit 1877 am Originalschauplatz des ältesten Tennis-Wettbewerbs auf dem Rasenplatz als Preis an die männlichen Gewinner im Einzel verliehen. In seiner jetzigen Form ist der Pokal 47 Zentimeter hoch, hat einen Durchmesser von 19 Zentimetern, die beiden großen Henkel sind unten mit Köpfen verziert, die als Siegersymbol geflügelte Helme tragen. Den Pokal mit Gravur zieren die Worte „The All England Lawn Tennis Club Single Handed Champion of the World“.

Aus Platzgründen werden die Siegernamen seit 2009 auf dem Sockel eingraviert. Nachdem William Renshaw 1886 zum sechsten Mal in Folge Wimbledon gewann, durfte er bereits zum zweiten Mal die aktuelle Trophäe, die damals Field Cup und Challenge Cup hießen, behalten. Der All England Club musste also für Ersatz sorgen und beschloss, dass in Zukunft der Pokal im Club bleiben würde, auch wenn ein Spieler den Titel dreimal gewinnt. Weshalb eine Ananas als kleine Besonderheit auf dem Deckel der Wimbledon Trophy prangt, wurde bis heute noch nie wirklich geklärt: Eine Theorie besagt, dass die Ananas früher eine kostbare Rarität und ein Zeichen für einen hohen sozialen Status war. Eine andere Theorie besagt, dass es mit einer Tradition der britischen Flottenkapitäne zu tun hat, die eine Ananas auf ihre Torpfosten steckten, wenn sie von der Reise nach Hause zurückkehrten.

Wimbledon – die Trophäe im Damen-Einzelbewerb

Die Siegerschale bei den Damen, ein Sterlingsilber-Tablett mit einem Durchmesser von 48 Zentimetern, trägt den Namen „Venus Rosewater Dish“ und wurde im Jahr 1864 von einem Silberschmied in Birmingham erstellt – für 50 Guineas (heute umgerechnet 6325 Euro). Ein Rosewater Dish ist eine flache Schale, die von der feinen Gesellschaft dafür benutzt wurde, sich nach dem Essen mit Rosenwasser die Hände zu waschen.

Die Trophäe, basierend auf einem Zinnteller aus dem Louvre in Paris, wurde einer Wimbledonsiegerin erstmals im Jahr 1886 überreicht. Die Schale ist mit Figuren aus der Mythologie verziert. In der Mitte ist die römische Göttin Venus zu sehen. Die Namen der Siegerinnen von 1884 bis 1957 sind im Inneren der Schale eingraviert. Die Namen der Wimbledon-Champions seit 1958 befinden sich außen.

Wimbledon – was nicht jedermann weiß

Für die Gravuren aller Wimbledontrophäen war 35 Jahre lang der Pole Roman Zoltowski zuständig, der 18 Stunden mit dem Auto von seiner Heimatstadt Posen nach London fuhr, weil er sein Werkzeug nicht mit in das Flugzeug nehmen durfte. Die ­Gravur für die neuen Siegernamen dauert etwa 18 Minuten.

Nach dem Engländer Fred Perry, der in den Jahren 1934, 1935 und 1936 als Sieger aus der Herren-Konkurrenz hervorging, dauerte es 77 Jahre, bis 2013 mit dem Schotten Andy Murray wieder ein britischer Spieler das Herreneinzel in Wimbledon gewinnen konnte.

In einem normalen Jahr gibt es insgesamt etwa 1000 Bewerber und Bewerberinnen, die als Balljungen und -mädchen, bei The Championships arbeiten wollen. Ungefähr 170 werden aus ca. 750 Bewerbern der Klassen 9 und 10 ausgewählt und ungefähr 80 werden aus ca. 250 Balljungen/-mädchen aus früheren Klassen ausgewählt.

Die meisten Asse aller Spieler und Spielerinnen schlug bei John Isner (214) im Jahr 2018. Bei den Damen war es Serena Williams 2012 mit 102.



2010 spielten John Isner und Nicolas Mahut das längste Tennismatch der Geschichte: Elf Stunden und fünf Minuten dauerte die Partie – verteilt über drei Tage.



Ein Überblick über die Menge an Speisen und Getränken, die bei The Championships serviert werden: 18.061 Portionen Fish and Chips, 6.147 Portionen Pasta für Wettbewerber, 4.242 Portionen Sushi für Teilnehmer, 276.291 Gläser Pimm‘s, 64.703 Eisportionen/-sticks, 191.930 Portionen Erdbeeren, 234.416 servierte Mahlzeiten während der Meisterschaften

Während des Turniers fliegt um neun Uhr morgens ein Falke namens Rufus über eine Stunde lang über die Rasenflächen, bevor die Tore geöffnet werden, um die Tauben abzuwehren, die Spieler ablenken könnten.



Das Wimbledon-Stadion samt Centre Court wurde in den 30er Jahren für 14.000 Zuschauer gebaut. 2008 wurde es umgebaut und hat seitdem eine Zuschauerkapazität von 15.000 Zuschauern. Zudem gibt es seit 2009 ein verschließbares Dach. Weitere Spiele werden auf dem Court No. 1 ausgetragen, auf dem etwa 11.000 Zuschauer Platz finden. Der Court No. 3 wird aufgrund vieler Niederlagen von Favoriten auch „The Graveyard“ (Friedhof) genannt.