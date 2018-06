Zum elften Mal: Nadal gewinnt die French Open! 

Rafael Nadal hat zum elften Mal die French Open in Paris gewonnen. Der spanische Rekordsieger bezwang im Finale am Sonntag den Österreicher Dominic Thiem (Nr. 7) nach 2:42 Stunden 6:4, 6:3, 6:2.

Paris - Es ist Nadals 17. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier, zudem verteidigte er durch die Wiederholung seines Erfolgs aus dem Vorjahr die Führung in der Weltrangliste.

Der 32-Jährige verbesserte damit auch seine einzigartige Bilanz in Roland Garros. Bei seinem Lieblingsturnier steht er nun bei 86:2 Siegen, 2016 hatte er vor seinem Drittrundenmatch aufgrund einer Verletzung zurückgezogen. Elf Titel bei demselben Grand-Slam-Event hat außer Nadal nur die Australierin Margaret Court geschafft, die zwischen 1960 und 1973 elfmal bei den Australian Open triumphierte.

Finalgegner Thiem verpasste derweil die Chance, als zweiter Österreicher nach Thomas Muster 1995 ebenfalls in Paris einen Major-Titel zu gewinnen. Nachdem er 2016 und 2017 bereits im Halbfinale von Roland Garros gestanden hatte, verbuchte er allerdings dennoch sein bislang bestes Ergebnis bei einem der vier wichtigsten Turniere des Tennis-Jahres.

Thiem erst stark, dann versagen die Nerven

Thiem hatte Nadal besonders im ersten Satz einen großen Kampf geliefert. Doch weil ihm nach fast einer Stunde in der Schlussphase die Nerven versagten, ging der Favorit dennoch in Führung. Den Schwung nahm Nadal mit in den zweiten Durchgang, in dem er nach einem frühen Break seine Führung ausbaute. Im dritten Satz konnte Thiem sein bis dato hohes Niveau nicht mehr ganz halten. Probleme Nadals, dessen Finger an der Schlaghand vorübergehend verkrampften, konnte Thiem nicht nutzen.

Für Nadal endet damit ein weiteres fast perfektes Turnier in Paris. Lediglich im Viertelfinale gegen den Argentinier Diego Schwartzman (Nr. 11) hatte er zum ersten Mal seit drei Jahren wieder einen Satz abgegeben. Gegen Thiem, der auf seinem Weg ins Endspiel unter anderem im Viertelfinale den von einer Oberschenkel-Verletzung beeinträchtigen deutschen Hoffnungsträger Alexander Zverev ausgeschaltet hatte, hat er nun sieben von insgesamt zehn Duellen gewonnen.

Bei den Frauen holte Simona Halep ihren ersten Grand-Slam-Titel.

SID