Heimspiel beim Bezirksfinale: Gruppe A in Waakirchen - Hausham muss nach Heimstetten

Von: Uwe Vaders, Sebastian Schuch

Losten die Bezirksfinals aus: (v.l.) Torsten Horn (Technischer Leiter), Walter Huppmann (BFV-Gesamtspielleiter), Uwe Vaders (Merkur CUP- Gesamtleiter), Manni Schwabl (Schirmherr und „Glücksfee“) sowie Philipp Muschiol (Assistent der Geschäftsleitung SpVgg Unterhaching). © Quirin Friedel/SpVgg Unterhaching

Die Merkur CUP-Bezirksfinals sind ausgelost: Die MSW Oberland empfängt die Gruppe A in Waakirchen, die SG Hausham spielt in der Gruppe B in Heimstetten.

Landkreis – Dort, wo am 16. Juli das große Finale des 28. Merkur CUP für Mädchen und Jungen ausgetragen wird, trafen sich Freitagabend die Verantwortlichen des weltgrößten Juniorenturniers für U11-Mannschaften. Merkur CUP-Gesamtleiter Uwe Vaders hatte Schirmherrn und Hachings Präsident Manni Schwabl, BFV-Gesamtspielleiter Walter Huppmann und Torsten Horn, Technischer Leiter des Turniers, in den Sportpark geladen, um einerseits die Spielorte festzulegen und andererseits im Anschluss die Zusammensetzung der vier Bezirksfinals auszulosen. Diese wurde wie 2019 nicht gesetzt, sondern gelost, und so war nicht über die Platzierung in den Kreisfinals vorbestimmt, in welchem der Bezirksfinals die Teilnehmer spielen würden.

Bis auf die Kreissieger der Kreisfinals 15 und 16 in der Stadt München, die drei beziehungsweise vier Mannschaften in die Vorschlussrunde entsenden werden, standen aus den vergangenen Kreisfinals bereits 25 Teilnehmer fest. Darunter auch jene aus der Qualifikationsrunde in Rott am Lech, dort wo die Mannschaften der Kreise SOG, GAP, TÖL und WOR aufgrund der geringen Vereine in ihrer Spielkreisen erstmals ein Qualifikationsturnier austragen müssten. Die restlichen sieben U11-Mannschaften werden am 25. Juni in den städtischen Kreisfinals ermittelt.

Aus dem Landkreis hatten sich die MSW Oberland, die Spielgemeinschaft des SV Waakirchen-Marienstein mit dem TSV Schaftlach, und die SG Hausham beim Kreisfinale in Miesbach für das Bezirksfinale qualifiziert. Im Gegensatz zum Kreisfinale, wo beide Teams in der Vorrunde und schließlich im Finale aufeinandertrafen (wir berichteten), streiten sich die Mannschaften beim Bezirksfinale nicht um einen Platz für das große Finale. Die MSW Oberland begrüßt am Samstag, 2. Juli, ab 10 Uhr sieben Teams der Gruppe in Waakirchen, ab 13 Uhr müssen die Haushamer in der Gruppe B in Heimstetten ran.

Manni Schwabl zu seinem Auslosungshändchen: „Aus geografischer Sicht hätte es nicht besser laufen können, so haben wir einen guten Mix aus verschiedenen Landkreisen.“

Die Gruppen im Bezirksfinale

Gruppe A, 2. Juli in Waakirchen: MSW Oberland, FC Baldham-Vaterstetten, SV Riedmoos, FC Ismaning, Drittplatzierter Kreis 15, TuS Geretsried, FC Seehaupt, Zweitplatzierter Kreis 16.

Gruppe B, 2. Juli in Heimstetten: SV Heimstetten, Erstplatzierter Kreis 15, TSV Zorneding, SG Hausham, Drittplatzierter Kreis 16, TSV Murnau, SV Germering, TSV Weilheim.

Gruppe C, 3. Juli in Puchheim: FC Puchheim, Eintracht Freising, Erstplatzierter Kreis 16, Zweitplatzierter Kreis 15, FC Klettham, FT Starnberg, TSV Rott, FC Deisenhofen.

Gruppe D, 3. Juli in Bad Tölz: SV Bad Tölz, TSV Dorfen, ASV Dachau, MTV Berg, SpVgg Unterhaching, Viertplatzierter Kreis 16, VfB Hallbergmoos, FC Lengdorf.