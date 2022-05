Merkur Cup: Kreisfinale in Starnberg - Wer zieht ins Bezirksfinale ein?

Von: Michael Baumgärtner

Der Merkur Cup 2022. © mm

Welche beiden Teams aus dem Landkreis Starnberg ziehen ins Bezirksfinale des Merkur CUP 2022 ein? Diese Frage wird am Sonntag beantwortet, wenn ab 10.30 Uhr auf dem Sportgelände des SC Weßling (Meilinger Weg) die verbliebenen acht Fußballmannschaften in zwei Gruppen gegeneinander antreten.

Landkreis Starnberg – Der Merkur CUP, das weltweit größte Turnier für E-Junioren, zieht seit mehr als einem Vierteljahrhundert die Nachwuchskicker der Region in seinen Bann. Pandemiebedingt hatte das Turnier in den vergangenen zwei Jahren nicht stattfinden können. Doch jetzt ist der Merkur CUP wieder zurück, und die jungen Fußballer aus den acht Vereinen im Landkreis Starnberg, die vor zwei Wochen bei der Vorrunde in Pentenried weitergekommen sind, fiebern dem Kreisfinale am Sonntag in Weßling entgegen.

Klarer Favorit auf den Turniersieg sind die Nachwuchskicker der FT Starnberg 09, die in der Vorrunde im Durchschnitt pro Spiel mehr als acht Tore schossen. Aber auch der Gautinger SC, der TSV Pentenried und der TV Stockdorf – wie natürlich alle anderen teilnehmenden Mannschaften – dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen, ins Bezirksfinale Anfang Juli einzuziehen. Und damit wäre man nur noch einen Schritt entfernt vom großen Merkur-CUP-Finale, das am 16. Juli in Unterhaching stattfinden soll. Zudem erhält der Gewinner des ESB-Fairnesspreises am Sonntag einen neuen Satz Trikots.

Der TSV Neuried als vierter Würmtaler Verein in der zweiten Runde bestreitet sein Kreisfinale im Kreis 15, München Süd-West, erst am Sonntag, 26. Juni. Alle Ergebnisse der Vorrunden und Kreisfinals sowie zahlreiche Berichte und Fotos von den Veranstaltungen gibt es fortan online auf der neuen Internetseite des Merkur CUP unter www.merkurcup.com. (mib)

Die Teams im Kreisfinale

Gruppe A: MTV Berg, Gautinger SC, SC Weßling, SC Pöcking-Possenhofen

Gruppe B: TV Stockdorf, FT Starnberg 09, TSV Pentenried, TSV Herrsching

Rahmenzeitplan: Turnierbeginn 10.30 Uhr, Endspiel 14.55 Uhr, anschließend große Siegerehrung