Merkur Cup 2022: Nachwuchskicker scharren schon ungeduldig mit den Hufen

Um ihn geht es: Dachaus Spielleiter Bernd Battermann mit dem Objekt der Begierde – dem Merkur CUP.. © OHL

Nach der zweijährigen Corona-Pause geht der Merkur Cup 2022 wieder an den Start. Insgesamt haben sich über 350 Mannschaften angemeldet.

Dachau – Endlich! Nach zwei Jahren ohne Merkur CUP nehmen die E-Junioren-Kicker den Kampf um die begehrte Trophäe wieder auf. Im Kreis Dachau geht es am kommenden Wochenende wieder los, die erste Kreisrunde steht auf dem Programm. 18 Teams haben gemeldet, diese werden in vier Gruppen die Tickets für das Kreisfinale ausspielen. Für den gesamten Merkur CUP haben sich heuer 357 Mannschaften angemeldet. Die erste Runde findet am Samstag, 2. April, auf der Sportpark-Ost-Anlage des TSV 1865 Dachau an der Alte-Römerstraße 45 statt. Das Kreisfinale wurde angesetzt auf Samstag, 7. Mai.

Spielleiter Bernd Battermann freut sich auf den Re-Start des Mega-Events nach der Corona-Zwangspause: „Wir alle freuen uns, dass es wieder los geht. Für das Kreisfinale suche ich noch einen Ausrichter. Er muss sich sportlich qualifiziert haben für die Endrunde und über eine einwandfrei Beschallungsanlage mit Mischpult, inklusive Funkmikrofon und Abspielmöglichkeit einer externen Quelle verfügen.“

In der ersten Runde lösen acht Teams das Ticket für das Kreisfinale, aus jeder der vier Vorrundengruppen kommen jeweils zwei Teams eine Runde weiter. Battermann weist auf die strenge Einhaltung des Zeitplans hin: „Die Mannschaften der ersten Runde sollten sich spätestens um 9.30 Uhr bzw. 13 Uhr bei der Turnierleitung anmelden. Bei Nichtantretung am 2. April ergeht eine Meldung an das Jugendsportgericht Oberbayern.“

Die erste Runde wurde im Februar durch die U 9 des TSV Schwabhausen ausgelost. Die Gruppen 1 und 2 spielen am Vormittag ab 10 Uhr, die Gruppen 3 und 4 sind am Nachmittag ab 13.30 Uhr an der Reihe. (Robert Ohl)

1. Runde auf Kreisebene

Gruppe 1: VfL Egenburg, TSV Schwabhausen, SV Sulzemoos, SpVgg Röhrmoos.

Gruppe 2: ASV Dachau, TSV Indersdorf, SV Weichs, TSV Eintracht Karlsfeld.

Gruppe 3: SV Odelzhausen, SG Haimhausen/Inhausen, SV Petershausen, SV Günding, SG Ampermoching/Hebertshausen.

Gruppe 4: SV Riedmoos, SG Niederroth/Arnbach, SC Vierkirchen, TSV 1865 Dachau, SpVgg Erdweg.