MERKUR CUP kompakt: Rott und Schongau jubeln in Apfeldorf - Tore satt in Polling

Von: Roland Halmel, Paul Hopp

Jubel vor den Fans: Der TSV Rott gewann überraschend das Finalturnier im Kreis 6 in Apfeldorf. © Halmel

Der TSV Rott/Lech ist der große Sieger beim Merkur-CUP-Kreisfinale im Verbreitungsgebiet der „Schongauer Nachrichten“.

Die Mannschaft setzte sich am Samstag in Apfeldorf unter den acht Qualifikanten durch. Im Endspiel kam es zum Duell mit dem TSV Schongau – dabei gewannen die Rotter mit 2:0. Beide Finalteilnehmer haben den Sprung in die nächste Runde geschafft.

In einem Qualifikationsturnier mit den besten zwei Teams aus den Kreisen 8 (Garmisch-Partenkirchen), 10 (Bad Tölz) und 11 (Wolfratshausen) geht es dann um den Einzug in die Runde der Bezirksfinals.

Kreis 6

In Apfeldorf belegte in der Gruppe A der TSV Peiting mit zehn Punkten den ersten Platz. Platz zwei ging an den TSV Schongau (7) – vor der SG Schwabbruck (4) und dem TSV Steingaden (0). In der Gruppe B hatte die SG Kinsau-Apfeldorf (9) gegenüber dem TSV Rott (8) die Nase vorn. Die SG Pfaffenwinkel (1) und der SV Hohenfurch (1) belegten die Ränge drei und vier. In den fürs Weiterkommen entscheidenden Halbfinals gewannen Rott (3:1 gegen Peiting) und Schongau (3:2 nach Achtmeter-Schießen gegen Kinsau-Apfeldorf). Der „ESB Fairplay-Preis“ ging an den TSV Steingaden. (ph/rh)

Kreis 9

Torjubel über Torjubel gab es beim Vorrundenturnier im Kreis 6 in Polling. Das Foto zeigt Pollinger Spieler. © Ruder

Viel Gelegenheit zum Torjubel gab es bei der Merkur-CUP-Vorrunde am Samstag in Polling. Beim Turnierstart im Verbreitungsgebiet von „Weilheimer Tagblatt“ und „Penzberger Merkur“ wurden in insgesamt 24 Spielen 113 Treffer erzielt. Das entspricht einem Schnitt von 4,7 Toren pro Partie. In der Gruppe A qualifizierten sich der FC Penzberg (mit dem Maximum von 12 Punkten) und die SG Wielenbach (8) fürs Kreisfinale, das am 7. Mai stattfindet. In der Gruppe B kamen der FC Seeshaupt (8) und der gastgebende SV Polling (5) weiter. Der SV Raisting (12) und der BSC Oberhausen (5) setzten sich in der Gruppe C durch. Dabei ging es spannend zu: Oberhausen hatte aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem punktgleichen SV Unterhausen die Nase vorn. Das direkte Duell hatte 0:0 geendet. In der Gruppe D belegten der TSV Weilheim (12) und der ESV Penzberg (8) die ersten beiden Plätze. Den Weilheimern war ein rekordverdächtiger 15:0-Sieg gelungen. (ph)