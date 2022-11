28 Landkreis-Teams beim größten U11-Turnier der Welt

Von: Nico Bauer

On the Road to Haching: Das ist 2023 wieder das Motto für die U11-Juniorenkicker aus dem Landkreis. ArchivFoto: Bauer © ArchivFoto: Bauer

Die Herbstrunde im Jugendfußball geht zu Ende – doch ein großes Event wirft bereits jetzt seine Schatten voraus: der Merkur CUP, das weltgrößte U11-Turnier.

Landkreis - Das Anmeldefenster ist seit Ende Oktober geschlossen – und damit steht fest: 347 Mannschaften, davon 32 Mädchenteams, werden nächstes Jahr um den Merkur CUP spielen.

Auch wenn der TSV 1860 München erstmals seit 1996 nicht mit von der Partie ist (wir berichteten), so ist doch wieder für Hochspannung gesorgt. Auch und vor allem im Kreis 01 Freising: Insgesamt 28 Junioren-Teams aus dem Landkreis treten an – und sie alle haben ein großes Ziel. Sie wollen sich für das Freisinger Kreisfinale qualifizieren, das am Sonntag, 18. Juni, stattfinden wird. Und vielleicht geht noch ein bisschen mehr: Die vier Bezirksfinals der Buben steigen am 1. und 2. Juli – dort wird sich entscheiden, welche Mannschaften zum Finalturnier am 15. Juli nach Unterhaching fahren werden. Aus dem Kreis 01 Freising werden sich heuer sogar drei Teams fürs Bezirksfinale qualifizieren. Das gilt allerdings nur für die Buben, Mädchenteams aus dem Landkreis wurden nicht für den Merkur CUP gemeldet.

Wie geht’s nun weiter? Ende Februar oder Anfang März finden regionale Auftaktveranstaltungen des Merkur CUP statt. An diesen Abenden erfolgen die Auslosungen für die Vorrundengruppen. Darüber hinaus werden Neuerungen im Turnier vorgestellt. mlt

Alle Infos

zum Merkur CUP gibt es auf www.merkurcup.com.

Die Teilnehmer aus dem Kreis 01 Freising:

(SG) TSV Rudelzhausen, BC Atta-

ching, FCA Unterbruck, FC Moos-

burg, FC Neufahrn, FC Wang,

SC Kirchdorf, SG Eichenfeld Frei-

sing, SE Freising, SC Freising,

SpVgg Attenkirchen, SpVgg

Mauern, SpVgg Zolling, SVA

Palzing, SV Hohenkammer,

SV Hörgertshausen, SV Langen-

bach, SV Marzling, SV Vötting-

Weihenstephan, (SG) SC Massen-

hausen/Pulling, TSV Au, TSV

Nandlstadt, TSV Allershausen,

TSV Eching, TSV Moosburg,

VfB Hallbergmoos, VfR Haag,

SV Dietersheim.