MERKUR CUP: Letzter Tag für die Anmeldung zum E-Junioren-Turnier

Das Finale findet am 15. Juli im Sportpark Unterhaching statt. © Philippe Ruiz

Das große E-Junioren-Fußballturnier „Merkur CUP“ findet auch in der Saison 2022/23 statt. Am 25.10. ist der letzte Tag für die Anmeldung.

München – Es ist ein, wenn nicht sogar der Höhepunkt während der Zeit bei den E-Junioren: der Merkur CUP, das wohl größte E-Junioren-Fußballturnier der Welt. Bereits zum 29. Mal kämpfen die Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der Heimatzeitung im kommenden Jahr um den Titel. Die Anmeldung läuft noch bis zum heutigen Mittwoch. Auch der für die Spielkreise verbindliche Rahmenterminplan steht bereits fest.

Alle Informationen für die Anmeldung für den Merkur CUP 2022/23

Die Auftaktveranstaltung für den Spielkreis 7 (umfasst das Verbreitungsgebiet des Starnberger Merkur) findet voraussichtlich am 9. März statt. Das Kreisfinale steigt 2023 am Samstag, 7. Mai. Am 24. Juni messen sich die Mädchen in den Bezirksfinalspielen. Die Buben-Bezirksfinals werden am Wochenende, 1./2. Juli, ausgespielt, bevor es am 15. Juli im Sportpark Unterhaching im großen Merkur-CUP-Finale zwischen den besten acht Teams um den Turniersieg geht. (mm)

Alle Infos sowie das Formular zur Anmeldung für den 29. Merkur CUP gibt es online unter www.merkurcup.com/

