Merkur CUP: Erstmaliges Qualifikationsturnier beim TSV Rott

Von: Paul Hopp

Der Merkur Cup kommt nach Rott. © THOMAS PLETTENBERG

Der TSV Rott richtet das erstmals im Merkur CUP ausgetragene Qualifikationsturnier für die Bezirksfinal-Runde aus. Gespielt wird am Samstag, 28. Mai.

Rott – Das gab Uwe Vaders, Gesamtleiter für den Merkur CUP, unlängst bekannt. An der „Bezirksfinal-Qualirunde“, so die offizielle Bezeichnung, nehmen acht Mannschaften aus dem südlichen Verbreitungsgebiet des Münchner Merkur teil. Sie haben in ihren jeweiligen Kreisfinals die ersten Plätze belegt. Es sind dies der TSV Rott, der TSV Schongau (beide Kreis 6), der SV Bad Tölz, der Lenggrieser SC (beide Kreis 10), der TSV Murnau, der 1. FC Garmisch-Partenkirchen (beide Kreis 8) sowie der TuS Geretsried und der SV Eurasburg-Beuerberg (beide Kreis 11). Die besten vier Teams aus dem Quali-Turnier haben sich für die Bezirksfinal-Runde (insgesamt vier Turniere im Verbreitungsgebiet/am 2. und 3. Juli) qualifiziert.

Die Regel, nach der sich grundsätzlich aus jedem Kreisfinale die zwei besten Mannschaften für eines der vier Bezirksfinals qualifizieren, wurde für Spielkreise mit 15 und weniger Vereinen geändert. Die durch diese Anpassung unbesetzten vier Bezirksfinalplätze kommen den Kreisen zugute, in denen sehr viele Teams gemeldet haben – dies sind in diesem Jahr Erding, München Süd/West sowie München Nord/Ost. Die neue Regel dient also der größeren Chancengleichheit.

Der Merkur CUP, veranstaltet vom Münchner Merkur und seinen Heimatzeitungen zusammen mit dem Bayerischen Fußballverband (BFV), ist das weltweit größte Turnier seiner Art für E-Junioren (Mädchen und Buben). Unterstützt wird der Wettbewerb unter anderem von „ESB Energie Südbayern“, CEWE, Ausrüster uhlsport und Radio Arabella. PAUL HOPP