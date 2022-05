MERKUR CUP: Torflut in der Vorrunde bei Grüne Heide - Acht Teams im Kreisfinale

Von: Martin Lühr

Heiße Zweikämpfe: Die Nachwuchsfußballer (hier das Duell Aschheim (l.) gegen Garching) zeigen vollen Einsatz. © Christian Riedel

Die ersten Schritte auf dem Weg zum großen Finale des Merkur CUP in Unterhaching haben die E-Jugend-Fußballer aus dem Kreis 13 (Landkreis München Nord) hinter sich gebracht.

Fischerhäuser – Bei den Vorrundenturnieren, die beim SC Grüne Heide in Fischerhäuser stattfanden, haben sich FC Aschheim, SV Lohhof, FC Phönix Schleißheim und Kirchheimer SC beim Vormittagsturnier, sowie SV Heimstetten, TSV Feldkirchen, FC Unterföhring und FC Ismaning beim Nachmittagsturnier für das Kreisfinale am Sonntag, 8.Mai, qualifiziert. Diese acht Teams spielen dann ab 13 Uhr beim FC Unterföhring die zwei Teilnehmer an den Bezirksfinals aus.

Bunte Mischung: Die Mannschaften beim Turnier am Vormittag. © Christian Riedel

Insgesamt 14 Mannschaften gingen im Ismaninger Ortsteil Fischerhäuser ins Rennen beim wohl weltgrößten E-Jugendturnier und es fielen reichlich Tore – insgesamt 94 Treffer erzielten die Nachwuchskicker in 18 Spielen.

Beim Vormittagsturnier mit zwei Vierergruppen setzte sich der FC Aschheim klar in Gruppe A durch vor dem SV Lohhof, der sich den VfR Garching mit einem 2:1-Erfolg vom Leib hielt. In Gruppe B dominierte der FC Phönix Schleißheim vor dem Kirchheimer SC.

Bereit für die Vorrunde: Die Mannschaften beim Turnier am Nachmittag. © Christian Riedel

Das Nachmittagsturnier mit zwei Dreiergruppen sah in Gruppe A im SV Heimstetten einen souveränen Sieger, der mit einer Torbilanz von 22.2 ungefährdet auf den ersten Platz stürmte, gefolgt vom TSV Feldkirchen. In Gruppe B ging es enger zu zwischen dem späteren Sieger FC Unterföhring und dem Zweitplatzierten FC Ismaning. Föhring schnappte sich durch ein 2:1 im Duell mit dem Nachbarn den Gruppensieg. (lüh)