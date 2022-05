Merkur Cup: Vier Würmtaler Vereine im Kreisfinale - Starnberger Vorrunden abgeschlossen

Von: Michael Baumgärtner, Michael Grözinger

Die Teilnehmer für die Kreisfinals beim Merkur CUP 2022 stehen fest.

Würmtal – Am Samstag qualifizierten sich im Spielkreis 7, Starnberg, aus dem Würmtal neben Vorrunden-Gastgeber TSV Pentenried der TV Stockdorf und der Gautinger SC für die nächste Runde im vom Münchner Merkur und dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) ausgetragenen weltweit größten Fußballturnier für E-Junioren.

Das Trio folgt damit dem TSV Neuried, der sich bereits zuvor ein Ticket für das Kreisfinale im Spielkreis 15, München Süd-West, gesichert hatte (wir berichteten). In der ersten Runde bereits ausgeschieden sind dagegen der TSV Gräfelfing und der SV Planegg-Krailling.

Der SVP hatte den Einzug ins Kreisfinale im letzten Spiel bei seinem Turnier in Pasing noch in der eigenen Hand. Nach einer 1:6-Klatsche gegen Gastgeber DJK Pasing und einem 2:1-Erfolg gegen den ESV Neuaubing wäre dafür ein Sieg gegen den TSV Forstenried nötig gewesen. Doch die Planegger verloren 0:1 und mussten sich mit Rang drei in ihrer Gruppe zufriedengeben. Nur die ersten beiden, Pasing und Forstenried, qualifizierten sich für die nächste Runde. Auch Gräfelfing landete auf dem dritten Platz. Die Wölfe unterlagen dem SV Laim mit 0:2 und trennten sich vom TSV Solln 1:1-Unentschieden. Die vier Zähler zum Abschluss dank des 4:0-Erfolgs gegen den SV Lochhausen – beim Merkur CUP gibt es ab drei geschossenen Toren in einem Spiel einen Extrapunkt – reichten nicht, weil die Konkurrenz parallel nicht patzte. Ins Kreisfinale am 26. Juni zogen Solln und Laim ein.

Bei der Vorrunde in Pentenried wurde die FT Starnberg ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Nachwuchskicker erzielten mit 26 Treffern in drei Spielen die mit Abstand meisten aller Teilnehmer und setzten sich souverän vor dem GSC in der Gruppe B durch. Die Gautinger mussten sich der FT zwar mit 2:11 geschlagen geben, hatten zuvor aber selbst zwei 5:1-Siege gefeiert. Mit zwei klaren Erfolgen (6:0 und 4:0) sowie einer Niederlage (0:5) erreichte auch Stockdorf das Kreisfinale, das im Spielkreis 7 am Sonntag, 22. Mai, auf der Anlage des SC Weßling ausgetragen wird. Gastgeber Pentenried schaffte den Sprung unter die Top Acht im Starnberger Kreis dank drei Siegen (3:0, 3:0 und 3:1) sowie einem 2:2-Unentschieden. Ein großes Lob von BFV-Spielleiter Walter Huppmann erhielt der Ausrichter. Wolfgang Wadlinger, Jugendleiter des TSV Pentenried, hatte das Turnier mit 18 Mannschaften reibungslos durchgezogen. Huppmann: „Der Wolfgang Wadlinger ist einfach ein Profi.“