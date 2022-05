Merkur CUP: Spannendes Turnier bei TSV Grünwald und TSV Ottobrunn

Der Merkur CUP 2022 nimmt Fahrt auf. In zwei spannenden Vorrundenturnieren, ausgetragen vom TSV Grünwald und vom TSV Ottobrunn, haben sich acht von 16 Mannschaften für das Kreisfinale am Samstag, 21. Mai, qualifiziert.

Grünwald/Ottobrunn – Die SpVgg Höhenkirchen, SV-DJK Taufkirchen, SpVgg Unterhaching, TSV Grünwald, FC Biberg, FC Deisenhofen, FC Ottobrunn und der TSV Ottobrunn ziehen ins Kreisfinale ein. Wo das Kreisfinale ausgetragen wird, steht noch nicht fest.

Vom Kreisfinale geht es für die besten zwei Teams zu einem der vier Bezirksfinals, die am Wochenende 2./3. Juli ausgetragen werden. Das große Finale findet am 16. Juli im Sportpark der SpVgg Unterhaching statt.

Der Merkur CUP musste in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Heuer klappt es endlich wieder mit dem wohl weltweit größten Fußballturnier für E-Jugendliche.

