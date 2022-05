Merkur CUP: TSV Isen setzt sich durch - SpVgg Altenerding löst zweites Ticket für die Zwischenrunde

Vollgas gab der FC Moosinning gegen den SC Moosen. Immer auf Ballhöhe: Schiedsrichter Alfred Neudecker. © Klaus Kuhn

Zwei Vorrundenturniere des Merkur CUP 2022 fanden beim TSV Wartenberg statt.

Wartenberg – Der Gastgeber hatte alles bestens vorbereitet, und beide Turniere konnten reibungslos über die Bühne gehen. Im Vormittagsturnier setzte sich der TSV Isen durch. Die Schiedsrichter Alfred Neudecker vom FC Eitting und Leonard Göbel vom TSV Moosburg leiteten die Spiele souverän.

FC Moosinning – SC Moosen 2:0 – Im Auftaktspiel präsentierte sich der FC Moosinning überlegen und fuhr gegen den SC Moosen die ersten drei Punkte ein. Durch Samuel Mayer ging der FCM in Führung, wenig später stellte Till Bandemer den 2:0-Endstand her.

TSV Isen – SpVgg Altenerding 1:1 - Ein ausgeglichenes und hart umkämpftes Spiel sahen die 150 Zuschauer anschließend zwischen dem TSV Isen und der SpVgg Altenerding. Den Führungstreffer für die Kreisstädter von Lennox Höhne glich der TSV Isen durch Daniel Ayomanornoch zur Punkteteilung aus.

TSV Isen – SC Moosen 4:0 – Die Jungs aus Isen mussten anschließend gleich gegen den SC Moosen ran. Bei ihrem 4:0-Erfolg konnten sie sogar einen Zusatzpunkt einfahren, dieser wird einer Mannschaft ab drei erzielten Treffern gutgeschrieben. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erhöhte Isen den Druck und war fortan das überlegene Team. Lukas Obermaier eröffnete den Torreigen. Daniel Ayomanor gelang ein Doppelpack, bevor Noah Karrer den Schlusspunkt zum 4:0 setzte.

SpVgg Altenerding – FC Moosinning 0:0 – Der FC Moosinning und die Kicker aus der Kreisstadt egalisierten sich nahezu über die gesamte Spielzeit. Und nach ausgeglichenem Chancenverhältnis endete diese Partie mit einem gerechten torlosen Unentschieden.

Die Teams der Vorrunden-Gruppe 1 (v. l.): SpVgg Altenerding, TSV Isen, SC Moosen und FC Moosinning. © Klaus Kuhn

FC Moosinning – TSV Isen 1:2 – Im vorletzten Spiel zwischen dem TSV Isen und dem FC Moosinning ging es dann schon um die Wurst. Der Gewinner würde sich auf alle Fälle für die nächste Runde qualifizieren. Isen hatte dank des Zusatzpunkts einen kleinen Vorteil. Ein Unentschieden hätte für beide jedoch eventuell nicht gereicht, denn die SpVgg Altenerding hatte im letzten Spiel gegen Moosen noch die Möglichkeit, zu den beiden aufzuschließen. Es entwickelte sich ein interessantes Spiel. Beiden Mannschaften agierten auf Augenhöhe. Die Führung durch die Isener konnte wiederum Till Bandemer ausgleichen. Vielleicht durch die Tatsache, dass der FCM gerade jetzt das zweite Spiel hintereinander absolvieren musste, konnte er nicht mehr nachsetzen und ließ Isen wieder zurück ins Spiel kommen. Diese nutzten diese Phase zum 2:1-Siegtreffer und zum Turniersieg.

SC Moosen – SpVgg Altenerding 0:1 – Den Schlusspunkt setzten Altenerding und Moosen in einem nicht weniger dramatischen Spiel. Mit einem Sieg konnten die Kreisstädter noch Boden gut machen. Die Youngster von der Vils, bis dato noch punkt- und torlos, kämpften aufopferungsvoll, gaben keinen Zentimeter verloren und lieferten eine sehr engagierte Teamleistung ab. So war das Spiel lange ausgeglichen. Eine Aktion nutzte Karl Hanslmaier dann aber doch für die Veilchen, die am Ende dank des 1:0-Sieges den zweiten Platz belegten und sich somit wie der TSV Isen für die Zwischenrunde qualifizierten.

