SpVgg Unterhaching gegen TSV Aubstadt LIVE: Wagner-Elf will die Tabellenspitze verteidigen

Die Hachinger haben sich am letzten Spieltag zurück an die Tabellenspitze gekämpft und wollen heute Abend gegen den TSV Aubstadt Rang eins verteidigen. © Imago Images / Sven Leifer

Der Tabellenführer der Regionalliga Bayern empfängt heute Abend im Sportpark Unterhaching den TSV Aubstadt. Wir berichten im Live-Ticker.

8. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Unterhaching gegen TSV Aubstadt

der Bayern: gegen Tabellensituation : Die Hausherren stehen mit einem Punkt Vorsprung an der Spitze . Aubstadt reist als Neunter nach Unterhaching.

: Die stehen mit einem Punkt Vorsprung an der . reist als nach Unterhaching. Anpfiff im Sportpark ist um 19 Uhr. Wir berichten im LIVE-Ticker.

Unterhaching - Die SpVgg Unterhaching will am 8. Spieltag der Regionalliga Bayern die Tabellenführung gegen den TSV Aubstadt verteidigen. Seit dem 1:0-Erfolg am vergangenen Samstag bei der Reserve der SpVgg Greuther Fürth steht Cheftrainer Sandro Wagner mit seiner Mannschaft wieder an der Spitze.

Matchwinner gegen die Franken war Mathias Fetsch, der für die Hachinger in sieben Partien schon fünf Mal getroffen hat. Die Gäste aus Aubstadt sind in der Liga seit drei Partien ohne Dreier. Am letzten Wochenende erkämpften sich die Spieler des 31 Jahre jungen Cheftrainers Victor Kleinhenz im Heimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg einen Punkt. Vom erfolgreichen Sturmduo (neun Treffer) Joshua Endreß und Christopher Bieber traf Endreß zum 1:1-Endstand.

SpVgg Unterhaching gegen TSV Aubstadt im Live-Ticker: Haching will Heimserie ausbauen

Die Bilanz der Vorsaison spricht heute Abend für die Gastgeber. In Aubstadt trennten sich die beiden Mannschaften 0:0, das Heimspiel entschied die Spielvereinigung durch einen Treffer von Sandro Porta Ende Oktober 2021 knapp für sich. Haching ist zuhause in dieser Saison noch ungeschlagen. Gegen Illertissen und Heimstetten feierten die Vorstädter einen Sieg, das S-Bahn-Derby gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern endete 1:1.

Können die Spieler von Sandro Wagner die Tabellenführung bestätigen oder sogar ausbauen? Oder holen die auswärtsstarken Gäste im achten Spiel der Saison bereits den dritten Dreier in der Fremde? Anpfiff im Alpenbauer Sportpark in Unterhaching ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.