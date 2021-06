Fast alle Hachinger Heimspieleam Freitagabend

Die SpVgg Unterhaching wird in der neuen Saison vorrangig am Freitagabend auf Torejagd gehen.

Von Robert Gasser schließen

Unterhaching– Ob das die Fans freut? Der vorläufige Spielplan des Bayerischen Fußballverbands für die Regionalliga Bayern sieht vor, dass die SpVgg Unterhaching so gut wie alle Heimspiele, die an den Wochenenden angesetzt sind, am Freitagabend austrägt. Übrigens genauso, wie der FC Bayern II, dessen Spiele ebenfalls vornehmlich freitags angesetzt sind.

An folgenden Tagen sind die Spiele, die noch heuer ausgetragen werden sollen, angesetzt.

Donnerstag, 15. Juli, 18.30 Uhr:TSV Aubstadt – Haching

Freitag, 23. Juli, 19 Uhr: Haching – Wacker Burghausen

Dienstag, 27. Juli, 18.30 Uhr: 1. FC Nürnberg II – Haching

Freitag, 30. Juli, 19 Uhr: Haching FC Augsburg II

Dienstag, 3. August, 19 Uhr: SV Heimstetten – Haching

Freitag, 6. August, 19 Uhr:Haching – SC Eltersdorf

Samstag, 14. August, 14 Uhr: VfB Eichstätt – Haching

Dienstag, 17. August, 19 Uhr: Haching – FC Memmingen

Freitag, 20. August, 19 Uhr: FC Bayern II – Haching

Freitag, 27. August, 19 Uhr: Haching – FC Pipinsried

Dienstag, 31. August, 18.15 Uhr: SV Schalding-Heining – Haching

Freitag, 3. September, 19 Uhr: Haching – FV Illertissen

Freitag, 10. September, 19 Uhr: Haching – TSV 1860 Rosenheim

Samstag, 18. September, 14 Uhr: SpVgg Bayreuth – Haching

Freitag, 24. September, 19 Uhr: Haching – 1. FC Schweinfurt

Freitag, 1. Oktober, 19 Uhr: Viktoria Aschaffenburg – Haching

Freitag, 8. Oktober, 19 Uhr: Haching – TSV Buchbach

Samstag, 16. Oktober, 14 Uhr: TSV Rain/Lech – Haching

Freitag, 22. Oktober, 19 Uhr: Haching – SpVgg Greuther Fürth II

Freitag, 29. Oktober, 19 Uhr: Haching – TSV Aubstadt

Samstag, 6. November, 14 Uhr: Wacker Burghausen – Haching

Freitag, 12. November, 19 Uhr: Haching – 1. FC Nürnberg II

Samstag, 20. November, 14 Uhr: FC Augsburg II

Freitag, 26. November, 19 Uhr: Haching – SV Heimstetten

Freitag, 3. Dezember, 19 Uhr: SC Eltersdorf – Haching rg