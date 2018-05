Countdown-Ticker: Löwen-Tross am Teamhotel eingetroffen - FCS-Fans mit Respekt vor 1860

Der TSV 1860 ist am Dienstag in Richtung Saarland abgereist, am Donnerstag steigt das Hinspiel in der Relegation. Alle Infos und Neuigkeiten erfahren Sie bei uns im Countdown-Ticker.

Der TSV 1860 trifft in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga auf den 1. FC Saarbrücken.

Das Hinspiel steigt am Donnerstag, 24. Mai um 17.30 Uhr in Völklingen.

Bereits am Dienstag reisten die Löwen Richtung Saarland ab.

Timo Gebhart fehlt Sechzig in beiden Partien.

17.34 Uhr: Ein weiterer Löwe sagt servus. Lucas Genkinger wird den TSV 1860 am Saisonende nach drei Jahren verlassen und zu seinem ehemaligen Verein in die Münchner Vorstadt zurückkehren.

15.44 Uhr: Die Löwen sind soeben am Mannschaftshotel in Saarbrücken eingetroffen! Nach dem Beziehen der Zimmer geht es gleich weiter, um 17.30 Uhr soll das Team trainieren.

15.31 Uhr: Patrick Milchraum rettete den TSV 1860 anno 2006 vor dem Abstieg in die Dritte Liga - gegen den 1. FC SaaMilchraum im Interview: „Favorit? Eigentlich habe ich immer 1860 gesagt, aber ...“rbrücken. Im Interview blicken wir mit Milchraum zurück.

13.44 Uhr: Die Saarbrücker Zeitung hat ihrerseits eine nicht repräsentative Umfrage gestartet, ob die Fans des FCS an einen Aufstieg ihres Teams glauben. Interessant: Es sieht so aus, als hätten die Anhänger der Saarländer ordentlich Respekt vor dem TSV 1860 ...

13.26 Uhr: Jan Mauersberger ist kein Freund der Relegation - aus eigener Erfahrung. Nach dem Wolfsburger Erfolg über Holstein Kiel macht er seinem Ärger Luft und poltert auf seiner Facebook-Seite heftig gegen den Spielmodus.Genkinger verlässt 1860 - und wechselt zurück in Münchner Vorstadt

13.16 Uhr: Erinnern Sie sich noch an Ian Ayre? Er war vor ziemlich genau einem Jahr noch der hochgelobte neue Geschäftsführer des TSV 1860. Nach acht Wochen und dem Abstieg war er aber auch schon wieder weg. Jetzt hat er einen neuen Job - bei einem Team, das es noch gar nicht gibt. Ob er verfolgt, was sich bei 1860 tut?

+ Links: Der Blick vom Saarbrücker Trainingsplatz hinüber zur Saarlandhalle und dem Ludwigsparkstadion. Rechts. Der aktuelle Zustand des Stadions. © Florian Fussek



12.31 Uhr: Wer sich frägt, wie es im Ludwigsparkstadion, der angestammten Heimat der Saarbrücker, derzeit aussieht - hier haben wir ein Foto unseres Kollegen Florian Fussek vor Ort. Ganz klar zu erkennen sind die Bauarbeiten, einige Tribünen-Teile wurden bereits abgerissen. Nach dem Umbau in eine reine Fußball-Arena sollen dort statt bisher 35.300 dann 17.000 Zuschauer Platz darin finden. Das Trainingsgelände des 1. FC Saarbrücken liegt nur einen Steinwurf entfernt.

11.46 Uhr: Zwei Bundesliga-Gründungsmitglieder, beide in die Viertklassigkeit abgestürzt und trotzdem in der immerwährenden Hoffnung verbunden, eines schönen Tages ins Rampenlicht zurückzukehren – die Münchner Löwen und den 1. FC Saarbrücken verbindet mehr als sie trennt. Wir haben die beiden Klubs miteinander verglichen.

Saarbrücken gegen 1860: Löwen-Fans laut Facebook-Umfrage optimistisch

11.27 Uhr: Wie sehen eigentlich die Löwen-Fans die Chancen ihres Teams, den Sprung in die 3. Liga zu schaffen? Der 1. FC Saarbrücken wird in der Öffentlichkeit gar als der Favorit in den beiden Duellen gesehen. Wir haben die 1860-Anhänger genau das auf unserer Facebook-Seite „TSV 1860 News“ gefragt. So sieht das Voting derzeit aus.

10.51 Uhr: Während der TSV 1860 sich auf dem Weg nach Saarbrücken befindet, trainiert der FCS. Unser Reporter Florian Fussek ist vor Ort und beobachtet die Einheit, die öffentlich stattfindet.

10.43 Uhr: Beim 1. FC Saarbrücken steht mit Fanol Perdedaj ein Ex-Löwe unter Vertrag, der den Absturz in die Viertklassigkeit vor genau einem Jahr live miterleben musste. Eine Rückkehr zu 1860 scheiterte am Geld, er ging im Winter nach Saarbrücken. Im Saarlandpokal-Finale in Elversberg spielte er über 90 Minute, zeigte vor allem in der ersten Hälfte eine gute Leistung - vor den Augen des Löwen-Trainers. „Daniel Bierofka konnte sich heute überzeugen, dass wir eine enorme Breite im Kader haben“, sagte der 26-jährige Mittelfeldspieler der Saarbrücker Zeitung.

10.33 Uhr: Die Löwen-Residenz in Saarbrücken wird übrigens das Mercure Hotel sein. Es liegt rund zwölf Kilometer vom Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen entfernt, wo das Hinspiel stattfinden wird.

9.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Countdown-Ticker vom Hinspiel der Relegation zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem TSV 1860 München. Zwei Tage sind es noch bis zu Teil eins der Aufstiegsspiele zwischen dem FCS und Sechzig. Bereits am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr hat sich der Löwen-Tross mit dem Bus auf die rund 450 Kilometer lange Reise ins Saarland begeben, um sich dort auf das Hinspiel vorzubereiten. Nicht dabei ist Timo Gebhart, der so heiß auf die Spiele gewesen war, dessen angegriffene Achillessehne einen Einsatz aber nicht zulässt.

Während der TSV 1860 seit mehr als einer Woche in der Vorbereitung steckt und sich voll auf die Relegation konzentrieren kann, stand für Saarbrücken am Pfingstmontag das Finale im Saarlandpokal an. Der FCS trat mit einer besseren B-Mannschaft an und unterlag der SV 07 Elversberg mit 0:1. Überschattet wurde die Partie von Tumulten im Saarbrücker Gästeblock, das Spiel musste 15 Minuten unterbrochen werden.

Ein Team, das zwar nicht an den Aufstiegsspielen beteiligt ist, dessen Schicksal aber unmittelbar mit der Relegation zwischen dem TSV 1860 und Saarbrücken zusammenhängt, ist der KSV Hessen Kassel - dank der noch aktuellen Aufstiegsregelung, wie hna.de* berichtet. Denn nur, wenn Sechzig scheitert und zugleich Waldhof Mannheim (trifft auf den KFC Uerdingen, alle Infos bei mannheim24.de*) aufsteigt, bleibt der KSV in Liga vier.

