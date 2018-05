Live-Ticker: 1860 startet mit Top-Formation - Überraschung in der FCS-Aufstellung

Der TSV 1860 München tritt zum Hinspiel der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga beim 1. FC Saarbrücken an. Wir berichten im Live-Ticker.

+++ Herzlich willkommen in unserem Live-Ticker zum Spiel! Alles, was sich vor der Partie tat, können Sie in unserem weiß-blauen Countdown-Ticker nachlesen. Wenn Sie noch nicht wissen, wo sie das Duell Saarbrücken gegen TSV 1860 live sehen können - wir haben hier die besten Kneipen für Löwen-Fans aufgelistet.

1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München: Vorbericht

Saarbrücken - Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga, Teil 1! Am Donnerstag steht der erste Akt der Entscheidungsspiele zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken an, das Hinspiel steigt im Hermann-Neuberger-Stadion von Völklingen, einem Vorort von Saarbrücken. Der Grund: Die angestammte Heimat des FCS, das Ludwigsparkstadion, wird seit 2016 umgebaut und ist nicht tauglich für den Spielbetrieb. Erst ab 2020 werden die Blau-Schwarzen wieder zurückkehren können.

Der 1. FC Saarbrücken gilt in den Augen vieler Experten als der Favorit in diesem Duell der Regionalliga-Meister der Staffeln Südwest und Bayern - doch davon wollen die Blauen nichts wissen. „Für mich gibt es keinen Favoriten“, sagte 1860-Keeper Marco Hiller vergangene Woche. „Saarbrücken hat ebenso wie wir eine gute Saison gespielt und ähnlich viele Punkte geholt. Das ist ein sehr schwerer Gegner. Aber wenn wir zwei starke Spiele hinlegen, ist das machbar.“

Zuletzt trafen die Löwen in der Saison 2005/06 in der 2. Bundesliga auf die Saarländer. Damals siegte der TSV 1860 in der Allianz Arena mit 1:0, verhinderte dadurch den Abstieg in die Drittklassigkeit. Die Gesamtbilanz spricht ebenfalls für die Blauen. Von 19 Duellen mit dem 1. FC Saarbrücken konnte Sechzig neun gewinnen, nur dreimal verloren die Löwen (Torbilanz: 31:18).

Aber nicht nur die Fans des FCS und von Sechzig blicken heute gespannt nach Völklingen, auch die Anhänger des KSV Hessen Kassel werden die Partie genau verfolgen. Der Grund: Nur wenn Saarbrücken UND Mannheim aufsteigen, bleiben die Hessen in der Regionalliga Südwest, wie hna.de erklärt.*

Saarbrücken gegen TSV 1860: Alle bisherigen 19 Duelle im Überblick

Saison Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 2005/2006 2. Bundesliga TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken 1:0 (1:0) 2005/2006 2. Bundesliga 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München 0:0 (0:0) 2004/2005 2. Bundesliga TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken 1:1 (1:0) 2004/2005 2. Bundesliga 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München 4:1 (2:1) 1993/1994 2. Bundesliga TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken 2:0 (1:0) 1993/1994 2. Bundesliga 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München 0:2 (0:1) 1991/1992 2. Bundesliga TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken 0:0 (0:0) 1991/1992 2. Bundesliga 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München 1:1 (1:1) 1978/1979 2. Bundesliga TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken 3:1 (2:0) 1978/1979 2. Bundesliga 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München 3:1 (0:0) 1977/1978 Bundesliga TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken 2:0 (1:0) 1977/1978 Bundesliga 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München 1:1 (1:0) 1975/1976 2. Bundesliga 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München 2:2 (1:2) 1975/1976 2. Bundesliga TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken 1:1 (0:1) 1974/1975 2. Bundesliga TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken 1:0 (0:0) 1974/1975 2. Bundesliga 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München 1:0 (0:0) 1963/1964 DFB-Pokal, Viertelfinale 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München 1:3 (1:2) 1963/1964 Bundesliga 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München 1:2 (0:1) 1963/1964 Bundesliga TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken 7:1 (1:1)

fw

*hna.de ist Teil ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.