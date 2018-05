Relegations-Wahnsinn: Wer behält die Nerven?

Das Warten hat ein Ende, am Donnerstag um 17.30 Uhr kommt es in Völklingen zum ersten Aufstiegsduell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem TSV 1860. Hier gibt‘s die letzten Infos.

Saarbrücken - Die Körpersprache der beiden Trainer bei den Abschluss-Pressekonferenzen am Mittwoch war höchst unterschiedlich: Dirk Lottner wirkte ziemlich locker, Daniel Bierofka war die Fokussierung deutlich anzusehen. Beide Coaches wissen: Diese beiden Spiele entscheiden über eine ganze Saison. Hier die wichtigsten Antworten vor dem ausverkauften Duell der beiden Traditionsvereine.

Wie groß ist der Respekt?

„Er ist so groß, wie es die Situation erfordert. Wir haben beide eine ähnlich gute Saison gespielt. 1860 hat einen Punkt mehr geholt, die Tordifferenz ist fast gleich. Dementsprechend wissen wir auch, welche Qualität 1860 haben muss, um das zu erreichen, was sie erreicht haben. Natürlich ist man da respektvoll und demütig. Trotzdem sind wir selbstbewusst genug, um zu sagen, dass wir beide Spiele gewinnen wollen. Ich bin überzeugt, dass wir das auch werden“, so Dirk Lottner, Trainer der Saarländer und ehemaliger Publikumsliebling beim 1. FC Köln.

Der Countdown-Ticker: Bierofka erklärt vor dem Hinspiel - „Das ist ganz entscheidend“

Und was sagt 60-Coach Bierofka zum Thema Respekt? „Wir haben immer Respekt vor dem Gegner, den hatten wir auch vor jedem Spiel in der Regionalliga. Wir hatten aber nie Angst und ich merke, dass die Jungs sie jetzt auch nicht haben. Ganz im Gegenteil: Wenn ich in die Augen der Spieler blicke, sehe ich viel Überzeugung. Es ist wichtig, dass wir diese in beiden Spielen haben. Saarbrücken hat viel Qualität in der Offensive, das sieht man an den geschossenen Toren. Es ist auch eine Mannschaft, die einen guten Ball spielt und sehr variabel ist.“

Wie lautet der Matchplan?

„1860 hat in der Offensive herausragende Qualität, die wir eindämmen müssen. In der zentralen Defensive haben sie viel Erfahrung und sehr robuste Spieler – auch das wissen wir. Da müssen wir uns in den Zweikämpfen behaupten,“ so Lottner: „Wir werden alles dafür tun, dass wir die Lösung, die wir der Mannschaft an die Hand gegeben haben, auch umsetzen. Man muss aber auch in der Lage sein, die eigene Qualität zum Vorschein zu bringen – das gebe ich meiner Mannschaft seit zwei Jahren mit auf den Weg.“

Auch die Löwen haben eine klare Vorstellung: „Wir wollen nicht vermeiden, wir wollen aktiv am Spiel teilnehmen. Die Mannschaft kann gar nicht anders“, so Bierofka. „Wir haben die ganze Saison so gespielt. Die Mannschaft will nach vorne, das liegt in ihrer DNA. Sie braucht die Zweikämpfe und den Kontakt zum Gegner und genau so werden wir das Spiel auch angehen. Wir werden nicht abwartend spielen – das kann ich schon mal sagen. Das wäre nicht die richtige Entscheidung für die Mannschaft“, erläutert der Löwen-Coach.

Wie ist die Stimmung im Team?

Lottner, der 83 Bundesligaspiele für den 1. FC Köln absolvierte, misst der Partie natürlich eine besondere Bedeutung bei: „Natürlich spürt man im Vorfeld, dass diese Spiele was anderes sind als in der Regionalliga. Es wird wichtig sein, nicht zu verkrampfen, wir müssen es schaffen, in das Spiel reinzugehen und Bock darauf zu haben. Diesen schmalen Grat muss jeder Spieler für sich finden, da ist jeder anders gestrickt. Der eine zieht sich zurück, der andere muss es ausleben. Jeder muss seinen Weg gehen. Auch ich versuche, in meinem Rhythmus zu bleiben und nichts zu verändern. Mir tut es gut, raus aus dem Tunnel zu sein.“

Und bei den Löwen? Wie schaut‘s da aus? „Wir haben einen guten Mix aus Fokussierung und Lockerheit“, verrät Bierofka: „Es ist wichtig, dass sich die Spieler nicht zu sehr unter Druck setzen. Man muss schauen, dass man den Ablauf so normal wie möglich lässt. Wenn man viel ändert, ist das Aktionismus. Die Spieler sollen darin bestärkt sein, dass sie was können und eine gute Mannschaft sind. Wir wollen Selbstvertrauen vermitteln. Wir haben positiven Druck!“

Florian Fussek

